Ediţia din acest an a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina, a 46-ea la rând, a fost, fără îndoială, sub semnul tinerilor. Marele Premiu al ediţiei a revenit Atelierului Creativ „Academica” din Vârşeţ, o trupă constituită doar din studenţi ai Şcolii de Înalte Studii pentru Educatori ,, Mihailo Palov” şi ai Facultăţii de Învăţători din Belgrad, secţia din Vârşeţ. Dintre aceştia, s-a evidenţiat Maribel Popa, desemnat cu premiul I pentru cel mai bun rol masculin. O altă tânără actriţă încântată de teatru este Corina Trocea din Straja, care a obţinut titlul de Cea mai promiţătoare actriţă. La ediţia din acest an, am văzut-o într-un rol semnificativ, în spectacolul trupei din Straja „Nu-i de joacă cu mama soacră”.