Sportivă interesantă de origine din Panciova Borka Dakić, care este campioană la nivelul naţional la un sport interesant dar care nu este prea popular la femei este vorba despre”arm wrestling”s-au lupta cu braţul este ceea ce a consacrato şi a marcato pentru totdeauna. Prima dată a devenit campioană naţională în anul 2014, iar apoi în anul 2015 şi-a apărat titlul de campioană naţională. În acelaşi an, în capitala Bulgariei, Sofia, a participat la Campionatul European, unde a cucerit locul patru cu braţul drept, iar locul cinci cu braţul stâng. După cum ne-a spus Borka, la acest campionat european a fost o concurenţă foarte serioasă, căci au participat sportive foarte puternice. Acest sport interesant şi neobişnuit care toţi îl leagă de bărbaţi, el este practicat şi de femei. Pe Borka a antrenat-o tatăl său, iar astăzi i s-a alăturat şi fiul ei, Dejan.

De la Borka am aflat că are mare susţinere din partea familiei şi că acest sport este o disciplină sportivă cu reguli stricte. Acest sport de forţă, care se desfăşoară între doi participanţi, care constă în prinderea palmelor, fixarea cotului şi împingerea braţului adversarului până când dosul palmei nu ajunge în planul cotului. Sportivii au echipament corespunzător, iar arbitrii sunt cu licenţe internaţionale.

