Carmina Terzeu a petrecut jumătate din viața ei de până acum la Melbourn, în Australia. Cu răbdare și tenacitate, și-a făcut loc într-un oraș cosmopolit și globalizat. Astăzi este căsătorită cu Nelu Terzeu. Tânăra lor familie a crescut anul trecut, când s-a născut fiica lor Stella Livia.

,,E ora 8:30. Stella se trezește. Ne trezim și noi odată cu ea. Soțul meu are zi liberă, așa că vom profita din plin din această zi. Mergem la un brunch (masa între micul dejun și prânz) pe plaja din Williamstown și facem planuri pentru mai departe. Luăm și o cafea, iar pentru Stella suc. Melbourn e orașul cafelei și oriunde ai merge o să găsești cafea excelentă”, își începe povestea Carmina, în vârstă de 31 de ani. Totodată, își amintește de prima ei întâlnire cu Melbourn, orașul care după o copilărie la Satu-Nou în anul 2002 a devenit casă pentru ea și sora ei Grațiana.

Deși a auzit multe despre noua ei țară, nu știa la ce să se aștepte. ,,Am plecat din Serbia în haine de vară, iar la Melbourn am sosit în plină iarnă. Viața noastră s-a schimbat în numai 24 de ore. Eram confuze, în jurul nostru erau atâția oameni noi… Mama noastră trăia la Melbourn de o vreme. A venit la aeroport cu mătușa noastră și cu familia ei, cu alte rude, prieteni si cunoscuți să-și aștepte fetele…Am înghețat de emoții. Am ajuns într-o țară unde se conduce pe partea stângă, unde se vorbește numai engleză, într-un loc străin unde nimic nu a semănat cu viața noastră de pînă atunci”, își amintește Carmina.

Un nou început pe continentul contrastelor

Melbourn are peste patru milioane de locuitori, iar populația tot mai crește. Locuitorii vin din toate părțile lumii. După aproape 16 ani, Carmina îl vede mereu tânăr și divers. ,,La Melbourn găsești artă în toate formele, expoziții, festivaluri, bucătărie de tot felul, piețe serale, baruri pe apă, excursii, plaje…Aici, omul nu s-ar putea plictisi nicio clipă. Este un oraș renumit pentru stabilitatea economică, sistemul de educație și vastele oportunități”, spune Carmina. ,,Mă întrebi ce îmi place mai mult? Îmi este foarte greu să aleg. Ador zborul cu balonul peste valea Yarra. Viță-de-vie cât cuprinzi cu ochii. E unica parte a orașului care îmi amintește de Voivodina”…

Soțul Carminei, Nelu Terzeu, a crescut la Sân-Mihai. S-au cunoscut în vara lui 2008, în martie 2009 s-au căsătorit și vara aceluiași an și-au început viața în doi în Australia. Carmina spune că Nelu s-a adaptat rapid, întrucât deja vorbea fluent limba engleză. ,,Acum este manager la un hotel renumit. Așteaptă clienții hotelului, între care se numără turiști, oameni de afaceri politicieni, celebrități…Sarcina lui principală este să aibă grijă ca sejurul lor în hotel și în oraș să fie cât mai plăcut. Pentru clienți, face rezervări la teatru, restaurant, la tenis, asigură transport privat, bilete de avion…orice au nevoie. Are o echipă de șapte persoane la hotel și cunoștințe în tot orașul, așa că rezolvă orice în timp foarte scurt. Face să se întâmple ceea ce uneori pare a fi imposibil”, povestește Carmina și adaugă, mândră, că Nelu a cucerit premiul ,,Alfred Jasinski pentru serviciu de excelență”, renumit în domeniul hotelier

,,Eu sunt asistentă la farmacie însă acum sunt în concediu de martenitate”, își continuă povestea Carmina. Tonul pe care scrie devine înduioșător când e rândul să așeze pe hârtie cuvinte despre Stella Livia, ai cărei părinți au devenit în aprilie 2017. ,,Nașterea Stellei a marcat începutul celei mai fericite perioadă din viețile noastre. Ea poartă numele a două persoane dragi mie care nu mai sunt cu noi, dar pe care le port în inimă: Steluța Bogdan, sora bunicului meu și Livia, bunica mea”, explică Carmina.

Marina ANCAIȚAN

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 17 februarie 2018.