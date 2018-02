DIN ALBUMUL CU AMINTIRI



Cu ajutorul doamnei Maria Ardelean şi a domnului Petru (Pipi) Barbeş, ambii din SUA (New York), am găsit această fotografie foarte valoroasă. Este vorba despre Festivalul Internaţional de Folclor, care a avut loc în îndepărtatul an 1972 la Ohrid (Macedonia).

Aici a fost prezentă una dintre cele mai valoroase trupe de dans pe care a avut-o Petrovasâla vreodată. Pe timpul acela, director al Căminului Cultural ”Ion Durăin” a fost neobositul Sima Condan. Orchestra a fost condusă de domnul Ionel Corneanu, iar coregraf a fost domnul Petru Glanda-Maxa, care a lucrat pe bază benevolă timp de cinzeci de ani ca şi coregraf, muzician şi dansator. Doamna care a ajutat ca dansatoarele să îmbrace frumoase piese daparţinând portului petrovicean (chicitoare) a fost Elena Davidovici (mama Lenuţa Gârgă), dansatori fiind şi fiul ei, Stevan (Bănuţu Gârgă), şi nora ei.

Ileana BELU

