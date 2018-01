Retrospectiva activităților culturale ale anului 2017

Pe data de 10 ianuarie, în sala Căminului Cultural din Coștei a avut loc Adunarea Generală a S.C.A. „Mihai Eminescu”. Ordinea de zi a fost următoarea: prezentarea Raportului financiar și a Raportului de activitate pe anul 2017; prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2018 și modul de organizare a zilei festive din 2 februarie, când va fi inaugurată galeria din incinta Căminului Cultural și va fi lansat numărul X, unul jubiliar, al revistei „Orizonturi coșteiene”.

Din raportul prezentat de Viorel Bălăgean reiese că toate secţiile şi-au realizat cele propuse, iar prezentările lor la diferite manifestări nu au rămas fără ecou. „Fanfariștii noștri au deschis anul evenimentelor culturale. De Anul Nou și de ziua Sfântului Ioan Botezătorul ei au colindat prin sat. La 11 ianuarie am avut Adunarea Generală, iar pe 2 februarie am marcat în mod festiv ziua societății noastre. În aprilie, cei mai tineri membrii ai S.C.A. „Mihai Eminescu” s-au prezentat la Trecerea în Revistă a Creațiilor Folclorice ale Copiilor, organizată la Teatrul Popular „Sterija” din Vârșeț. Au primit aviz de trecere în faza zonală de la Panciova. Pe 15 aprilie am organizat preselecția soliștilor pentru Festivalul Copiilor, iar pe 16 aprilie am dat spectacolul extraordinar de Sfintele Paști, pe care îl organizăm de cinci ani consecutiv. Inaugurarea cele de-a 45-a ediții a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina a avut loc pe data 22 aprilie în sala Căminului Cultural din Coştei. Cu acest prilej, tinerii actori au prezentat spectacolul „Excursie în pădure” de Mariana Stratulat, iar trupa de Teatru „Neica” a participat cu spectacolul „Prințesa nebună” de Nicolae Vlădulescu.

Mariana STRATULAT

