Tuturor clienţilor le stăm la dispoziţie

Agenţia de turism ,,Stella tours” în proprietatea Marinicăi Ţăran, şi-a început activitatea în luna decembrie a anului 2015. În decursul celor trei ani de existenţă, au fost oferite clienţilor un număr rotunjit de destinaţii turistice, dar a fost obţinută o încredere deplină din partea personalului acestei agenţii, dar şi a clienţilor.

– Fiind angajată pe postul de învăţătoare la Grădiniţa ,,Poletarac” din Alibunar, am avut prilejul să particip la organizarea excursiilor şcolare. Am vizitat multe locuri turistice din ţară şi străinătate, şi mi-am îmbogăţit şi cunoştiinţele din domeniul turismului. Toate acestea mi-au dat ideea de a începe şi o afacere proprie prin deschiderea unei agenţii de turism. Pe parcursul acestor ani de gestionare, am reuşit să asigurăm destinaţii în mai multe zone turistice din străinătate, îndeosebi în Grecia. Cea mai fericită am fost atunci când clienţii noştri s-au întors din vacanţă cu cele mai frumoase impresii. Pentru aceasta este necesar să se lucreze individual cu fiecare călător pentru a face un program pe placul acestuia. Important este să aflăm şi să realizăm cerinţele şi aşteptările clientului, acestea sunt principiile muncii noastre. Parteneriatele puternice ne permit să asigurăm cel mai înalt nivel de confort şi să oferim o mulţime de impresii pozitive cu privire la orice tur, excursie. O experienţă impresionantă şi o reţea largă de companii partenere, ne permit să asigurăm cele mai bune condiţii pentru fiecare dintre clienţii noştri, indiferent de ce mod de odihnă aceştia aleg.

Ion Mărgan

Articolul îl puteţi citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 34, din 18 august 2018

O experienţă impresionantă şi o reţea largă de companii partenere, ne permit să asigurăm cele mai bune condiţii pentru fiecare dintre clienţii noştri, indiferent de ce mod de odihnă aceştia aleg. Tuturora le stăm la dispoziţie pentru a avea o vacanţă plăcută, ne-a spus Marinica Ţăran.