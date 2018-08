La nivel local, dar şi global, agricultura este mai mult decât o afacere, este eminamente o binefacere.

„Nu există arta de-a deveni ţăran; arta e să rămâi.” (proverb olandez)

Maia Ledan din Elveţia: Agricultorul este persoana care se ocupă efectiv şi permanent cu agricultura. Ţăran este un substantiv, persoană care locuieşte în mediul rural sau la marginea oraşului, având o ocupaţie cu agricultura şi creşterea animalelor. Astfel îi pot spune un sătean. Mai ales în Banatul nostru se foloşeste cuvântul ”paor” sau „paur”. Sunt născută la sat, am părinţi „paori” şi am avut o copilărie foarte fericită. Am hotărât să locuiesc cu soţul meu şi două fetiţe într-un oraş foarte mare Zurich (Elveţia), dar în fiecare an vin cu drag să-i văd pe ţăranii mei. Vreau să repet cuvintele unui poet din Rusia, care a scris despre ţăran: ”Prin natura lui, nu e prost, şi o ştie prea bine”.

Ofelia Bălan din Jamul Mic: Diferenţa e că agricultorul este descris ca o persoanš care se ocupă profesional cu agricultura şi nu e neapărat să trăiască în mediul rural, pe când ţăranul sau săteanul trăieşte în mediul rural şi se ocupă cu agricultura sau creşterea animalelor.

Emanuel Cebzan Zeman din Nicolinț: După părerea mea, aceste două denumiri sunt la fel, doar că cea de țăran s-a întrebuințat mult mai înainte, până prin anii ’90. Iar după aceea apare denumirea de agricultor.Și unul și celălalt se ocupă de cultivarea pământului, doar că țăranul cândva cultiva 10 ha de pământ arabil sau, cum s-ar zice, 17 jugăre. Cu venitul de la recolta obținută, a hrănit întreaga familie care pe timpul acela avea în jur de 8 membri. Agricultorul în timpurile noastre, cultivă de trei sau patru ori mai multe suprafețe arabile și întreține o familie compusă din 4 membri. Și pot spune că, în ziua de azi, cu venitul obținut de la recoltă, abia ajunge să-și achite cheltuielile și impozitele, care sunt enorm de mari.

Božidar Đorđević din Panciova: Denumirea de țăran se referă la mediul din care provine persoana în cauză, și nu este o profesie, deoarece la sat trăiesc și acele persoane a căror ocupație de bază nu este cultivarea pământului. După părerea mea, o denumire adecvată pentru persoana care se ocupă de cultivarea pământului ar fi denumirea de agricultor, deoarece se referă la activitatea pe care o desfășoară agricultorul. Pentru persoana care se ocupă de cutivarea pământului, o denumire potrivită ar putea să fie: agricultor, producător agricol, dar nu denumirea de țăran.

Ionel Adam din Omolița: Întrebarea mai potrivită este cum rămâne cu noi care cultivăm pământul și câștigăm pâinea amară chinuindu-ne din zori și până noaptea târziu. Mai puțin important este cum ne numim. Poate că termenul cel mai potrivit este rob.

Nicola Danilov din Doloave: Sună mai bine agricultor, dar nu mă supăr când suntem numiți țărani. Nu știu din ce motive termenul de țăran este vulgarizat și se atribuie persoanelor inculte.

Denis Fluture: Aceste două cuvinte sunt sinonime, așa că nu văd nicio diferență. Cuvântul ,,țăran” este poate mai învechit. Astăzi spunem agricultor persoanelor care se ocupă cu agricultura și locuiesc la sat. ,,Agricultor” este un cuvânt mai modern, dar, în fine, este vorba de aceeași profesie.

Fluture Ion: În ceea ce mă privește, pot să spun că este aproape totuna, așa-zis „tiri”. Că mis lucrător agricol sau țăran – paore. nu e nicio diferență, în trei cuvinte, cum ar fi zis bătrânii noștrii, tot dracu ăla îi: trebuie să duci gunoi de grajd, să însămânțezi holda, iar la urmă să aduni rodul atât cât ți-a dat Dumnezeu. Noi, paorii, am rămas tot aceiași truditori ai ogoarelor, adică în permanență la coarnele plugului și denumirea mai modernă de agricultor sau lucrător agricol nu ne prea mângâie cu nimic.