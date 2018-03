Agricultorii care au aplicat pentru obținerea subvenţiilor din programul IPARD se declară îngrjijorați de faptul că în gospodării nu vor putea întruni standardele din domeniul medicinii veterinare şi protecţiei mediului. Ei apreciază că procedura de aplicare nu a fost complicată.

Am dorit să aplicăm pentru un tractor, însă am ajuns la concluzia că în acest moment nu întrunim criteriile. Avem producție în sere, însă creştem şi câteva porcine. Nu am fost siguri dacă, în caz că cererea pentru subvenții va fi aprobată, vom întruni toate criteriile referitoare la animale. De fapt, nu am știut precis care sunt cerințele, a spus Milojka Petrić din Rumenka.

Familia ei a apreciat că în ceea ce privește obținerea subvențiilor pentru tractor și utilaje agricole va fi mai bine să aplice la concursul din iulie.

Am aplicat la concursul pentru cumpărarea mașinilor de cules fructe. Sper că cerearea va fi aprobată. Nu a fost nevoie de multă documentație pe cât ne-am așteptat. Am apreciat că nu pot să rezolv de unul singur aspectul economic şi, așa cum prevede procedura, să găsesc trei oferte din partea vânzătorilor de utilaje agricole. Prin urmare, am cerut ajutorul consilierilor în materie, a spus on Suru din Vârşeţ, care are gospodărie agricolă la Straja.

Dacă cererea mea va fi aprobată, suma pe care o voi primi prin programului IPARD îmi va însemna mult să îmi dezvolt producţia mele, dar va fi importantă și pentru concurență, a completat Suru.

