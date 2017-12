China a avut succes mai mare în statele din Balcanii de Vest. Momentan se discută granițele influenței economice și diplomatice a Beijingului în Europa

Strategia chineză în Europa Centrală devine realitate – comentează publicația de la Bruxelles ,,Politico”, după ce premierul Chinei Li Keqiang și omologul său maghiar Viktor Orban au deschis nu demult, la Budapesta, al șaselea summit China-Europa Centrală și de Est.

De mulți ani încoace, Beijingul promovează investiții mari și formatul diplomatic numit 16+1 – pentru a-și confirma influența în 16 state din Europa Centrală și cea de Est. Unele dintre aceste țări fac parte din UE sau NATO, iar altele nu au aderat la niciunul dintre aceste două blocuri, explică ,,Politico”. Sursa citată constată că pașii Chinei au alarmat Bruxellesul, în special în contextul activităților în Balcani, iar momentan se discută granițele influenței economice și diplomatice a Beijingului în Europa.

Prin intermediul programului chinez ,,O centură, un drum” s-au investit bani în infrastructură, logistică și în rețele de transport. Obiectivul este facilitarea accesului pe piețele din Europa a produselor chineze. Oficialii din China apreciază că țara lor a investit în Europa Centrală și în cea de Est peste 8 miliarde dolari, adică 6,7 miliarde euro. Efectele sunt vizibile, creșterea comerțului fiind un fapt evident. Anul trecut, comerțul bilateral dintre China și statele din Europa Centrală și cea de Est a crescut cu 11 la sută față de anul 2011, scrie ,,Politico”.

Aceeași sursă constată că statele din UE nu sunt încântate de acțiunile Beijingului, dar că acest lucru nu este valabil pentru toate țările blocului comunitar. Pentru Ungaria, care a fost gazda summitului din acest an și țara care atrage majoritatea investițiilor chineze în Europa Centrală și cea de Est, Beijingul este o sursă potențială nu doar de capital, ci și de ,,mijloace politice” care ar putea avea însemnătate pentru Orban în caz că raporturile dintre guvernul său și instituțiile UE vor deveni mai tensionate. Viktor Orban a spulberat aceste suspiciuni, cel puțin pentru scurt timp, la una dintre adresările sale în public în România, în luna iulie a acestui an. După cum a explicat Orban, China nu are niciun interes de acest fel: ,,Ca țară care colaborarează cu UE, China este interesată ca Ungaria să dețină o poziție fermă în Uniunea Europeană”.

