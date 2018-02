Fiecare înregistrare, este o nouă provocare

De la Mihai Avramescu încoace, în familia Avrameștilor s-au născut doar oameni deosebiți, care prin talent, muncă și ambiție, au marcat epoca în care trăiesc. Printre aceștia se enumeră și nepotul marelui nostru scriitor, Aleksandar Avramesku, care a monștenit dragostea față de artă, mass-media și cultură de la predecesorii săi. Aleksandar este fotograf, cameraman, unul dintre fondatorii Clubului Foto din Vârșeț și organizatorii Festivalului de Blues și Jazz „Jazztronic”. A semnat regia multor video-clipuri, filme documenatre, reclame, seriale… A organizat numeroase expoziții de fotografii în țară și străinătate. Munca sa nu a rămas fără ecou, întrucât Aleksandar a cucerit numeroase recunoștințe și premii.

Totul a început în frageda copilărie, când tatăl său Remus l-a dus la Clubul de Fotografie și Cinema din Vârșeț. Aleksandar a rămas fascinat de camera întunecată, de modul în care se devolepază filmul și prinde viață fotografia: – A fost acesta primul meu contact cu arta fotografică. M-a marcat. Mai târziu, a început să mă intereseze cum funcționează camera de filmat, astfel m-am perfecționat pe deplin în acest domeniu, mărturisește Aleksandar și adaugă: – Am început să lucrez de tânăr. Reîntors din armată, m-am angajat la TV Novi Sad, ca asistent de cameraman. Aceasta s-a întâmplat în vara anului 1990. M-am ocupat de tot ce a fost nevoie. Încetul cu încetul, am dobândit cunoștințele necesare. În anul 1996, au început să mă semneze oficial – cameraman și m-am angajat pe termen nedeterminat la Radioteleviziunea Serbiei. În perioada 1996-2003, am lucrat în producția TV din Belgrad, iar din anul 2003, am fost transferat, în mod oficial pe post de corespondent din Vârșeț al RTS.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 3 martie 2018