Promovarea și păstrarea dragostei față de arta populară de pe tărâmurile Banatului istoric

Posedă un zâmbet fermecător și o voce ieșită din comun, o frumusețe rară, un palmares plin de trofee şi diplome, pe care le-a câştigat la diverse festivaluri din ţară și străinătate. Este o farmacistă cu aură de artistă! Iar, activitățile sale din ultimul timp se desfășoară în cadrul Centrului Artei Populare din satul natal, unde realizează succese demne de toată stimă.

Așa o vedem noi pe Aleksandara. Dar, tânăra noastră interlocutoare ni s-a prezentat în felul următor:

-Sunt născută pe data de 22 iulie 1989. Şcoala elementară am frecventat-o la Nicolinţ, după care am înscris Şcoala Medie de Chimie şi Medicină din Vârşeţ. Am terminat Facultatea de Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, iar după terminarea facultăţii am înscris masteratul în Nutriţie Clinică şi Comunitară din cadrul Universităţii de Medicină din oraşul amintit. De mică am fost activă aproape în toate secţiile şcolare: recital, dans, teatru, muzică. Am terminat studiile inferioare la acordeon, canto clasic şi canto popular, am fost membra ansamblului Coregrafic „Doina Seleuşului”. Împreună cu orchestra de copii „Ghiocelul” am participat la numeroase manifestări culturale ca şi solistă vocală. Premii sunt numeroase, dar nu este important numărul lor, ci experienţa şi amintirile care au rămas în urma acestor manifestări. Unele au fost frumoase, altele mai puţin plăcute, dar toate ele împreună au contribuit la formarea mea personală şi profesională.

În ultimul timp, Aleksandra s-a dedicat pe deplin muncii din cadrul Centrului Artei Populare, astfel că am rugat-o să ne ofere mai multe detalii despre aceasta:

– Centrul Artei Populare este o organizație non-profit non-guvernamentală care s-a înființat în toamna anului 2015 la Nicolinț cu scopul de a promova, păstra și transmite tinerelor generații iubirea față de arta populară de pe tărâmurile Banatului istoric și a tuturor naționalităților care conviețuiesc aici.

Mariana STRATULAT

