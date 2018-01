Mariana Golomeici, președinta Consiliului de Administrație al C.P.E. „Libertatea”: „Anul 2017 a fost un an în care s-a lucrat intensiv. S-au petrecut multe lucruri frumose dar, totodată, îmi va rămâne în amintire ca un an în care am avut foarte puțin timp de relaxare. Cel mai important și cel frumos eveniment din anul 2017 este că fiica mea a plecat la școală. Unele dintre cele mai mari succese le-am realizat pe plan profesional. Sunt lucruri de care pot fi mândră. Anume, am contribuit la amenajarea școlilor prin proiecte sau în colaborare cu Consiliul Național Român, care ne-a ajutat să îmbunătățim condițiile de lucru în școlile românești din zonă. Am schimbat geamurile la școlile din Straja, Iablanca și Mesici. La Școala „Olga Petrov Radišić” Provincia a contribuit cu aproximativ 2/3 din bani și cu o treime orașul, astfel că s-a adoptat sistemul de încălzire. La Școala de Agricultură am asigurat 350.000,00 dinari pentru eficiența energetică și s-a primit 11 000 000,00 dinari pentru fațadă.

Mariana STRATULAT

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr.52-1 din 30 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018