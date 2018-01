Mirela Ardelean, cel mai bun tânăr ziarist al anului: „Dintre realizările anului de care ne despărțim amintesc că am fost crainică la Festivalul de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina (Ovcea) și la Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina (Sărcia). Pregătindu-mă pentru aceste două evenimente mari pentru mine, mi-am dat seama că mai am multe de învățat și că în viață nimic nu este simplu. Am participat la două seminare de perfecționare în jurnalism organizate de Televiziunea Voivodinei în colaborare cu Academia „Deutsche Welle” din Germania. Rezultatul acestei colaborări este o nouă emisiune pentru tineri pe programul 2: „Pulsul tinerilor”.

Anul nu s-a încheiat aici. În prezent particip la filmările pentru programul de Revelion al Programului 2 RTV. Este vorba despre o echipă foarte mare. Avem planuri mărețe. Sper să fiți alături de noi în seara de Revelion.

Pentru mine, anul 2017 a fost un an fructuos. Pentru toate realizările pe care le-am avut pe parcursul anului și pentru care am muncit din greu am fost răsplătită cu Premiul „Cel mai bun tânăr ziarist în 2017”, de care sunt foarte mândră.

Mariana STRATULAT

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr.52-1 din 30 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018