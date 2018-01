Rodica Ursulescu-Miličić, laureata Premiului „Cartea anilor editoriali 2016-2017”: „În primul rând aș spune că în anul 2017 nu am avut tulburări. Când e vorba de viața mea personală, a fost un an mai liniștit față de anii trecuți. Sunt fericită că eu și toți cei dragi mei am fost sănătoși, astfel că am putut realiza planurile propuse și pe plan profesional. Pe lângă activitatea la Departamentul de Limba și Literatura Română din Novi Sad, unde lucrez, am participat cu lucrări științifice la mai multe simpozioane din țară și România. Am avut o activitate bogată și ca translator la diferite întâlniri și conferințe. Această muncă îmi oferă posibilitatea să călătoresc, să cunosc oameni de diferite profiluri, să vizitez locuri pe care nu le-aș mai fi văzut. Totuși, cea mai mare realizare este faptul că pentru volumul ,,Contacte lingvistice româno-sârbe” am primit Premiul ,,Cartea anilor editoriali 2015-2016”, conferit din partea Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”. Este cea mai mare realizare a mea profesională. Sunt foarte fericită și mândră că într-o concurență de 20 de cărți valoroase juriul a recunoscut munca pe care am depus-o la realizarea acestui volum. Bucură și mai mult faptul că în acea zi minunată la Panciova, alături de mine a fost tatăl meu, el însuși deținător al acestui premiu în urmă cu mai mulți ani.

Mariana STRATULAT

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr.52-1 din 30 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018