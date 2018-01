La sfârșitul lui decembrie, ne-am propus să facem o retrospectivă și să vă prezentăm cele mai importante realizări ale unor doamne și domnișoare care, în domeniile lor de interes, au marcat anul pe care îl lăsăm în urmă. Le-am întrebat și ce planuri și-au făcut pentru anul 2018.

Dr. Aurora Gaita, președinta Asociației Civice „ProArtis” din Vârșeț: „Anul 2017 îmi va rămâne în amintire printr-o activitate socio-culturală foarte bogată, intensă și fructuoasă. Doresc să vorbesc despre „Casa Butoarcă“ ce și-a deschis larg porțile și în incinta căreia s-au desfășurat o sumedie de activități. Mai mult decât atât, aici au fost întâmpinate mai multe delegații și oficialități, între care Excelența Sa Oana-Cristina Popa, ambasadorul României la Belgrad, Preasfințitul Daniil, Episcop al Episcopiei Dacia Felix, delegația Universității de Vest din Timișoara, secretarul de stat al României, Ovidiu Iane, delegația Universității din Ungaria, consulul general al României la Vârșeț, domnul Dinu și viceconsulul Dan Constantin, care sunt mereu alături de noi, Preasfințitului Siluan Manuila, Episcop locțiitor al Episcopiei „Dacia Felix” și soborul de preoți în frunte cu părintele Vicar Emanuel Tăpălaga, dar și persoane importante.

Tot în acest an, în mai s-a înființat Asociația Cetățenilor „Pro Artis“. Este o asociaţie nonguvernamentală şi nonprofit, fondată pe timp nedeterminat pentru promovarea culturii minorităţii naţionale române. Până în prezent am realizat mai multe proiecte. În ordine cronologică, cele mai importante activităţi au început cu Ziua Internaţională a Iei şi sărbătoarea Sânzienelor, care au avut loc pe data de 25 iunie. A urmat un atelier de introducere în teatru şi în artele spectacolului. Actorul Ştefan Alexandru Forir, coordonatorul atelierului, a inițiat în tainele actoriei mulți copii din Coştei, Nicolinţ, Vlaicovăţ şi Grebenaţ. O nouă manifestare culturală la „Casa Butoarcă” a fost organizată în ziua de sâmbătă, 26 august. A avut loc o seară de poezie în grai gănăţean cu genericul „Nu-i nimic măi scump supt stălie, dăcât graiul mumii miele”. Pe 25 septembrie s-a desfășurat o seară de romanțe. Această asociaţie a organizat încă un eveniment cultural cu genericul „La umbra nucului bătrân”. În octombrie au avut loc Memorialul ,,Alexandru Butoarca”, lansarea cărții „Alte rostirii continue” și expoziția de carte a Casei de Presă și Editură „Libertatea”. Noiembrie a decurs sub semnul Zilelor Culturii Române la Centrul Cultural din Vârșeț, cu expozițiile etnofotografice „Cămăși tradiționale din Banat” (începutul sec. XX) și „Impresii din călătorie”, dar și cu Zilele Filmului Românesc, unde au fost prezentate mai multe realizări cinematografice românești. În decembrie, de Ziua Minorității Române s-a semnat Protocolul de colaborare între Consiliul Național Român din Serbia și Uniunea Sârbilor din România. A fost un moment istoric. Tot în decembrie am avut deosebita plăcere de a-i întâmpina pe colindători, fiind vorba despre grupul vocal „Ioan Hrisostom” din Arad. În prezența Preasfiițitului Siluan, Episcop locțiitor, a părintelui vicar E. T., a unui sobor de preoți și a numerosului public, acești colindători ne-au mângaiat sufletele cu frumoasele colinde românești și au adus magia sărbătorilor la „Casa Butoarcă”.

Mariana STRATULAT

