În cursul acestei săptămâni a ieşit de sub tipar şi a fost difuzat în şcolile cu limba română de predare numărul 1, pentru luna ianuarie 2018, al revistei „Bucuria copiilor”. Aşa cum este bine cunoscut, e prima ediție a anului, fiindcă, aşa cum se întâmplă an de an, în această perioadă se încheie vacanţa de iarnă, sărbătorile au trecut, iar pentru elevi începe un nou semestru.

Pe copertă publicăm o imagine cu un om de zăpadă, cu toate că în această iarnă aşa ceva încă nu am văzut pe aici. Pe pagina a doua aducem poezii dedicate acestui anotimp şi acestei luni.

Prima parte a revistei este consacrată creaţiilor elevilor din şcolile cu limba română de predare, precum şi activităţilor specifice sărbătorilor de iarnă, când numeroși copii din satele noastre au colindat pe la casele oamenilor, aducând lumină şi bucurie. Textele sunt asociate cu o mulţime de fotografii. Chiar şi prima pagină a suplimentului „Albiniţa” a fost dedicată acestor evenimente.

La paginile 14 şi 15, publicăm, de regulă, o povestioară cu imagini adecvate. La pagina 17, dedicată spiritualităţii noastre creştine, vorbim despre sărbătoarea Sfinţii Trei Ierarhi, cei mai mari păstori ai creştinităţii.

Urmează rubricile noastre permanente. În baza unor minianchete, am descoperit că sunt foarte interesante şi citite de elevii noştri. La pagina 18 publicăm sfaturi practice cum trebuie să ne comportăm în viaţa de zi cu zi. La rubrica „Psihotest” vorbim despre o temă puţin mai deosebită şi amuzantă: testăm cunoştinţele copiilor din domeniul geografiei.

Ioţa BULIC

