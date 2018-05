SOŢII GHEORGHE ŞI DRĂGUŢA DRĂGĂNICI DIN NICOLINŢ

În popor se spune că flacăra iubirii se domoleşte cu vremea, lăsând locul altor sentimente mai longevive: respect, încredere, devotament. Gheorghe Drăgănici şi soţia sa, Drăguţa, se mândresc cu faptul că fericirea şi devotamentul i-a ţinut legaţi unul de altul, pentru că au petrecut împreună 55 de ani de căsnicie.

– Pe parcursul celor 55 de ani de căsnicie, eu şi soţia mea niciodată nu ne-am certat şi nici vorbe rele nu ne-am spus unul altuia. Ne-am ajutat reciproc şi la bine, şi la rău, şi nu am permis nimănui să intre în viaţa noastră. Am muncit din greu, pentru că viaţa are şi urcuşuri şi coborâşuri, dar nu ne-am făcut niciodată de ruşine. În tinereţea mea, am fost nevoit să mă ocup de gospodărie, pentru că tatăl meu a decedat când eram încă copil. Am crescut alături de bunicul meu, care m-a îndrumat pe drumul cel bun. Când m-am căsătorit cu actuala soţie, Drăguţa, eram încă tânăr fecior. Am făcut nunta aşa cum era obiceiul în sat, iar apoi ne-am luat fiecare rostul. Am început să mă ocup de treburile gospodăreşti, astfel că am uitat de greul din viaţă. Au venit pe lume şi cei doi copii ai noştri, fiul Nicolae, iar mai târziu s-a născut fiica Măria. Cea mai mare bucurie a mea a fost naşterea primului meu nepot din partea fiicei mele. Bucuria noastră cea mai mare este ziua de duminică, când se adună în jurul mesei de prânz copiii şi nepoţii. Eu şi soţia mea ne mândrim de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, şi că-i avem alături de noi pe nepoţi şi pe cei doi copii ai noştri. Ne vom petrece zilele de bătrâneţe aici, în satul natal, pentru că aici ne sunt străbunicii noştri, al căror nume îl purtăm cu drag – ne-a spus uica Ghiţă, cum îi zic sătenii, neamurile şi prietenii.

Ion MĂRGAN

Articolul integral în numărul 18 din 5 mai 2018