Familia Baba din Seleuş se mândreşte cu toate realizările, dar comorile cele mai de preţ sunt fiicele Mirela şi Mihaela. Toţi se bucură de succesele fetelor la învăţătură, dar mai ales de visul împlinit: în curând îşi vor susţine examenul de licenţă în domeniul ştiinţelor medicale. Bunicii şi părinţii le aşteaptă cu drag să le strângă la braţul cald şi să se bucure împreună de viaţă.

Taica Moisă, capul familiei, s-a născut în anul 1937 la Seleuş. A terminat şcoala primară în satul natal. Din cauză stării materiale precare nu a continuat şcolarizarea. A rămas în casa părintească, la coarnele plugului.

Taica Moise îşi deapănă amintirile şi spune că demult, din cauza războiului mondial care a cuprins şi fosta Iugoslavie, populaţia din sate trăia greu. A muncit la câmp alături de părinţi. Când a ajuns fecior de însurat, s-a căsătorit cu actuala lui soţie. Din fericita lor căsătorie s-a născut unicul fiu, Ion, care nu l-a părăsit, ci a rămas cu familia în casa părintească. ,,Mă bucur de faptul că Ion şi-a întemeiat o familie şi că am două nepoate de care sunt mândru. M-am bucurat auzind frumoasa vestea pe care am aşteptat-o: fetele au terminat Medicina. Le aştept să le strâng în braţe”, ne-a spus, printre lacrimi, taica Moisă.

Pentru Moisă Baba, anul 1973 a fost unul norocos. Viaţa lui s-a schimbat după ce a fost invitat să meargă cu soţia în Statele Unite ale Americii. Pe continentul american a rămas, cu mici întreruperi, până în anul 2001, când s-a şi pensionat. ,,Am muncit din greu, însă am avut salariu motivant. Cu multe sacrificii, am reuşit să îi asigur lui Ion educaţia aleasă. La vremea respectivă, fiul meu a devenit student la Medicină în ţara vecină şi prietenă, România. Mulţumesc Domnului că a reuşit să termine Facultatea de Stomatologie, care mai târziu i-a asigurat postul de muncă pe care şi l-a dorit atât de mult. Mă mândresc cu familia mea, îndeosebi cu nepoatele mele care l-au urmat pe tatăl lor. Mă bucur că nu au uitat de mine. Singura mea dorinţă este să le văd fericite”, povesteşte interlocutorul nostru.

În tinereţe, taica Moisă a avut multe preocupări. S-a ocupat cu agricultura, s-a implicat în viaţa culturală şi spirituală a satului. Este preţuit de consăteni. Deşi a trăit departe de părinţi şi satul natal, în fiecare vară venea acasă, la cei dragi. De fiecare dată când trebuie să plece înapoi în America, despărţirea a fost grea. Totuşi, mereu a fost cu gândul la faptul că într-o bună zi din nou vor sta toţi împreună la prânz, povestind, cu duioşenie, despre trecut.

Astăzi, taica Moisă se simte bine în familie. Este un om credincios şi îi mulţumeşte Bunului Dumnezeu pentru ajutor, dar şi pentru puterea de a-şi ţine familia unită.

Medicina, fotbalul și teatrul

Ion, medic stomatolog, s-a născut în anul 1955. Şcoala primară a absolvit-o în satul natal, iar la Vârşeţ a terminat Liceul în limba română. În liceu, Ion a fost a fost membru al Societăţii Culturale ,,Petru Albu” din Vârşeţ.

Ion a făcut parte din primele generaţii de tineri români care s-au înscris la studii universitare în România. În anul 1974, a devenit student la Facultatea de Stomatologie ,,Carol Davila”, pe care a absolvit-o în anul 1979. La aceeaşi instituţie de învăţământ, în 1982 a terminat specializarea în domeniul chirurgiei bucomaxio-facială, avându-l ca mentor pe prof. dr. Valerian Popescu, care la vremea respectivă a fost preşedinte al Asociaţiei Mondiale a Stomatologilor Chirurgi.

În timpul specializării, tânărul stomatolog a susţinut câteva lucrări de specialitate la simpozioanele mondiale ale stomatologilor organizate în România. În studenţie, Ion a fost inclus în activităţile culturale ale studenţilor străini din fosta Iugoslavie, fiind membru activ al formaţiei de dansatori din Serbia.

După terminarea studiilor universitare, Ion a revenit în satul natal, iar în anul 1985 s-a angajat ca medic stomatolog la Centrul de Sănătate din Alibunar. A purtat în suflet dragostea pentru folclorul românesc, astfel că s-a încadrat în acţiunile de reanimare a vieţii culturale în satul lui. Fiind un mare admirator al cântecului şi dansului românesc, dr. Ion Baba devine coregraf apreciat al ansamblului folcloric din Seleuş. În anul în care s-a angajat, Ion şi Iuliana şi-au unit destinele. Bucuria familiei Baba a fost şi mai mare. Începând din anul 1985, vreme de 25 de ani Ion a profesat la ambulatoriul din Sân-Mihai. Ulterior s-a transferat la Petrovasâla, unde s-a lucrează şi astăzi.

În studenţie, în timpul liber Ion a practicat sportul. După stabilirea în satul natal, până în urmă cu cinci ai a fost membru al echipei de minifotbal a veteranilor din lotului ,,Cupei Libertăţii”. De câteva ori a fost declarat cel mai bun portar.

Teatrul l-a fascinat din copilărie. Reîntors în satul natal, la insistenţa regretatului actor amator Traian Ghătăianţ Albu, Ion s-a inclus în viaţa culturală. La început, jocul scenic a fost un lucru neobişnuit pentru Ion. În cursul anilor, a avut fericita ocazie să apară pe scenă alături de mulţi actori amatori care au lăsat o amprentă în viaţa teatrală a românilor de pe aceste meleaguri. A avut colaborare reuşită cu trupa de teatru din Alibunar. Prietenii lui cei mai apropiaţi, Remus Berlovan şi Laurian Duluj, au înfiinţat actuala trupă de teatru ,,Conu Alecu”. Alături de aceşti doi actori talentaţi, Ion actorul a realizat câteva roluri pentru care a fost premiat la Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina. Ion pledează pentru ideea că teatrul românesc va dăinui pe aceste meleaguri.



Ion MĂRGAN

Reportajul integral îl puteți citi în numărul 5 din 3 februarie 2018