Când cineva din Serbia spune carnaval, prima asociaţie este Biserica Albă. În fiecare an, la sfârşitul lui iunie, la Biserica Albă are loc Carnavalul Florilor, la care participă localnicii, dar şi turişti de pretutindeni. Faţă de deceniile anterioare, evenimentul din acest an a durat o săptămână, în perioada 19-24 iunie.În cadrul Carnevalului Florilor, care durează o săptămână, au loc programe care includ: expoziții de flori în spaţii deschise şi închise, în curţi, grădini și pe terase, selecția, cu premiere, a celor mai frumoase flori, ateliere de flori, programe educaționale în domeniul producției şi vânzării de flori, muzică şi alte festivităţi culturale dedicate florilor şi carnavalului.Organizaţia națională de turism i-a acordat un prestigios premiu la categoria celui mai bun eveniment turistic. Astfel carnavalul s-a aflat printre cele mai cunoscute şi populare manifestări din Serbia (Exist, festivalul de trompete, Guča etc).Carnavalul Florilor din Biserica Albă este mai mult decât o paradă colorată. Este o adevărată sărbătoare de iunie pentru cetăţenii comunei, o fereastră deschisă spre Europa. Defilarea au început-o motocicliştii mai numeroși ca în anii trecuți, care în mod tradiţional au purtat steagurile de carnaval. Steagul FFCC care a fost condus de membrii acestei federaţii. Câteva mii de spectatori au stat pe trotuare şi la terase, urmărind parada majoretelor din Biserica Albă şi Zagreb, cu dansuri și acrobații. Aceste fete minunate au prezentat un spectacol excepţional. Sincronizarea mişcărilor, coreografia prezentată şi costumele au fost la un nivel înalt. Multe mascote din desenele animate s-au amestecat printre copii şi s-au lăsat fotografiate împreună cu copiii de către părinţi. Parada impresionată a carnavalului internaţional au compus-o 14 care alegorice şi peste 30 de grupuri din Italia, Slovenia, Croaţia, România, Muntenegru şi Serbia. Printre cei costumaţi au fost şi câteva grupuri de copii de la diferite asociaţii şi instituţii, care nu s-au lăsat mai prejos faţă de părinţii lor şi s-au costumat în personajele lor îndrăgite. Dansatoarele de samba au uimit prin mișcări și costumele îndrăznețe, cu pene, coroane, cercei şi tot felul de podoabe.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în ziarul Libertatea pe 21 iulie 2018