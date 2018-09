Lucrările de asanare și restaurare au intrat în fază finală

Zilele acestea am vizitat Biserica Greco-Catolică din Vârșeț, cu scopul de a afla cum decurg lucrările la asanarea şi restaurarea ei. Ne-a întâmpinat preotul Iconom-stavrofor protoiereul Mihai Gherghel, reprezentantul Bisericii Greco-Catolice în Serbia, pe care l-am rugat să ne prezinte un scurt istoric al acestei biserici: „ Această biserică este greco-catolică, fiind românească pentru toți locuitorii Vârșețului și pentru toți cei ce doresc să vină și să-L întâlnească pe Dumnezeu în biserică. Biserica a fost construită în anul 1932. La început a fost evanghelică, apoi luterană, fiind folosită de credincioșii de limbă germană, maghiară și slovenă, iar din acest an va fi folosită de credincioșii greco-catolici și credincioșii din Vârșeț. Până după al Doilea Război Mondial, această biserică a funcționat normal. Apoi a funcționat cu Sfânta Liturghie și orele susținute o dată pe an, iar pe urmă tot mai rar. În ultimii douăzeci de ani, din cele câte le cunosc eu, a fost închisă definitiv. Motivul – nemaifiind credincioși luterani în Vârșeț. Acum m-au contactat câteva familii, care doresc să vină să se roage în această biserică, indiferent de confesiunea care o administrează.

Ne așteptăm ca biserica să fie plină, deoarece comunitatea greco-catolică de aici este numeroasă. Unele familii de greco-catolici din Marcovăț acum trăiesc la Vârșeț. Știm că părintele Iosif Micleu, părinte protoiereu, care a slujit 48 de ani la Marcovăț, și nu numai, a botezat și a încreștinat multe persoane, chiar și din Vârșeț și din împrejurul orașului. Sperăm ca acele persoane care se simt și care sunt greco-catolice, să revină în biserica lor.

La întrebarea: prin ce se deosebește credința greco-catolică de cea ortodoxă, am primit următorul răspuns: „Credința greco-catolică nu se deosebește cu nimic de cea ortodoxă. Este aceeași credință, același calendar, aceeași biserică, aceleași cărți, aceleași sacramente. Diferența constă doar în faptul că Biserica Greco-Catolică este administrată, sau am putea spune, este sub ascultarea Sfântului Părinte de la Roma, Papa Francisc, actualul papă.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 15 septembrie 2018.