Biserica Ortodoxă Română din Seleuş a fost construită în anul 1809 cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Cunoscutul pictor bănăţean Nicolae Popescu a pictat interiorul sfântului lăcaș în perioada 1869 – 1872. Dintre preoţii care au lăsat urme adânci în istoria satului sunt amintiţi: Nicolae Otonoga (a slujit în perioada 1839 – 1862), Ştefan Popa (a administrat sfântul lăcaş între anii 1886 și 1927) și Gheorghe Şdicu, care a slujit la Seleuș în perioada 1907 – 1958.

– Biserica ce mi-a fost încredinţată spre administrare a fost zidită în anul 1809 şi pictată în anul 1868. Aceste date sunt scrise pe bolta bisericii care a fost restaurată anul trecut. Biserica a pictat-o lugojeanul Nicolae Popescu. De-a lungul veacurilor, sfântul altar l-au slujit mai mulţi preoţi.

Gheorghe Şdicu este preotul cu cea mai mare contribuţie la propăşirea credinţei străbune. Datele arată că în imediata apropiere a lăcaşul sfânt de astăzi, în anul 1778 a fost construită o biserică din lemn.

Prin binecuvântarea Preasfinţitului Daniil, episcopul Daciei Felix, am fost hirotonit întru preot în anul 2016 şi instalat de preot paroh la Biserica Ortodoxă din Seleuş. În sfânta zi când am fost hirotonit, credincioşii din parohia Seleuş m-au aşteptat cu braţele deschise și mi-au oferit tot ajutorul de care am avut nevoie. Am fost foarte bine primit de credincioşi. Instalarea mea de preot a fost un moment de care toți s-au bucurat. Am primit susținere foarte mare din partea preşedintelui consiliului parohial şi a celorlalţi enoriaşi.

Odată cu venirea mea la Seleuş, lucrurile au început să se schimbe înspre bine. Sătenii au început să urmărească slujbele bisericeşti. Mă bucur foarte mult şi pentru faptul că am susținere necondiționată din partea actualului preşedinte al consiliului parohial, Traian Baba, care este şi unul din donatorii principali la lucrările de restaurare a bisericii. Îl felicit pentru acest gest uman. Sper să avem o colaborare din ce în ce mai bună, deoarece împreună ne luptăm să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să răspăndim credinţa strămoşească.

De când am fost numit preot la Seleuș, la biserică s-au făcut multe lucrări de care ne mândrim. Am amenajat interiorul bisericii, am instalat mobilă nouă, am cumpărat un candelabru, am procurat o Sfânta Evanghelie, un chivot, tetrapoduri și acoperământ pentru Sfânta Masă, am introdus încălzire centrală. Cu ajutorul donatorilor, am restaruat bolta bisericii. Aceste lucrări au costat în jur de 5.000 euro. Urmează alte lucrări capitale, între care amenajarea interiorului şi a exteriorului, în dependență de cum vor fi asigurate mijloacele. Sperăm ca totul să se desfăşoare așa cum ne-am propus. Este dorința noastră, care se va împlini în timp, ne-a spus preotul Cristian Băbuţ.

Ion MĂRGAN

