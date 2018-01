Festivalul Internaţional de Poezie ,,Apolon” din Sremska Mitrovica mi-a dat posibilitatea să constat că Biserica Ortodoxă Sârbă este puternic angrenată în viaţa culturală a comunităţii. În parohia Bisericii ,,Sfântul Ştefan” din apropierea Palatului Imperial, sit istoric celebru, am întâlnit oameni fericiţi care, sub acoperişului Domnului, au trăit spectaculos şi au gândit liric asupra existenţei, asupra comuniunii cu Divinul.

Ceea ce m-a uimit cel mai mult a fost corul bisericesc şi glasul, venit de departe, din vremuri la fel de depărtate, al vechilor Psaltiri care, fără doar şi poate, aruncă o boare de frumos şi fericire în sufletele credincioşilor-ortodocşi. Sigur, văzând şi auzind toate acestea, m-a apucat, la un moment dat, o mâhnire (in)explicabilă. Ea a fost generată de faptul că stâlpii Bisericii din vestul Serbiei, din Voivodina adică, sunt mereu alături de cei care luptă pentru identitatea lor naţională, în timp ce în regiunile istorice din sud-est există un continuu conflict.

Am dorit să aflu cum de în alte locuri din Serbia B.O.S. reuşeşte să unifice comunităţi ortodoxe, iar în alte părţi dihonia să fie stăpână peste tot şi toate. Am stat de vorbă, în româneşte, cu o faţă bisericească a parohiei din Sremska Mitrovica. L-am întrebat de ce B.O.S. capătă adepţi şi din partea minorităţilor. Răspunsul nu numai că m-a uimit, dar m-a şi impresionat: ,,Noi nu facem politică, noi nu dezbinăm! Noi umblăm la casele oamenilor, îi îndrumăm, şi prin rugăciune, şi material, le oblojim suferinţele, chiar şi pe cele spirituale. Noi împărţim daruri celor în nevoie, cărţi şi pâine”.

Multe a mai spus slujitorul de altar; și (din întâmplare?) a avut cuvinte de laudă la adresa părintelui român Iel Bobu Lui din Isakova. ,,Părintele, a mărturisit convivul meu, trăieşte acolo în bună concordie cu preotul sârb. Este păcat că nu peste tot se întâmplă asta în Timoc şi în sudul Dunării. Şi ştiţi de ce? Fiindcă preoţii nu slujesc numai pe Domnul. E mare păcat că interesele, în special cele politice, îi îndepărtează pe oameni de biserică”.

Nu pot explica în cuvinte confuzia în care am fost băgat. Eu aveam ştire despre reacţiile ostile ale preoţilor sârbi faţă de cei nouă preoţi români ai Protopiatului Bisericii Ortodoxe Române ,,Dacia Ripensis”. Ceva nu se lega. Nu am ezitat şi nu am tăcut.

Prof. dr. Florian COPCEA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 52-01 din 30 decembrie 2017 – 06 ianuarie 2018