Importul de porcine nu a redus preţul. Pământul nostru nu se va da în arendă străinilor.

În anul 2017, în agricultura Serbiei au fost introduse noi măsuri ale politicii agrare, a fost împiedicată vânzarea pământului autohton străinilor, a început folosirea mijloacelor financiare din fondurile europene, iar după trei decenii a început construirea a 14 mari sisteme de irigaţii. După opt ani, Serbia a început să folosească mijloace financiare de preaderare ale Uniunii Europene pentru agricultură – IPARD, în valoare de 175 milioane de euro, menite agricultoriilor mici şi mijlocii. Ministerul Agriculturii în 25 decembrie 2017 a dat publicităţii apelul public pentru obţinerea mijloacelor financiare din Programul IPARD pentru cumpărarea de noi maşini agricole şi a echipamentului, iar cererile pentru aprobarea acestor mijloace de subvenţionare se pot depune până în 26 februarie 2018. Zilele trecute a fost dat publcităţii şi apelul public pentru cumpărarea tractoarelor cu mijloace financiare din Programul IPARD.

Ne-am străduit ca prin noile măsuri ale politicii agrare să recâştigăm încrederea agricultorilor în activitatea Ministerului Agriculturii şi sper că am reuşit, a explicat Branislav Nedimović, ministrul Agriculturii, Gospodăririi Apelor şi Silviculturii, într-un interviu acordat coidianului „Dnevnik” . La fel am muncit cu sârguinţă pentru îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea drepturilor la folosirea mijloacelor financiare din Programul IPARD, respectiv am înlăturat tot ceea ce timp de opt ani a stopat posibilitatea ca agricultorii din Serbia să le folosească. În acest sens am reuşit, iar o dovată sunt concursurile deschise recent.

Dânsul a adăugat că anul acesta Ministerul Agriculturii va avea un buget agrar de 44,2 miliarde de dinari, ceea ce reprezintă o majoarre cu cinci miliarde de dinari faţă de anul 2017.

Anul trecut la fel am avut o majorare a Bugetului Agrar, căci toţi membrii Guvernului Serbiei tind să se asigure mai mulţi bani pentru agricultori, a spus dânsul şi a adăugat că măsurile realizate anul trecut vor continua, aşa că va continua construirea sistemelor de irigaţii, care vor fi finanţate în mod independent din mijloace bugetare, din aşa-numitul fond Abu Dhabi, respectiv cu noi 50 de proiecte. Vom cumpăra sisteme antigrindină automatizate. La dispoziţie vom avea şi mijloace financiare din Programul IPARD, astfel că pot spune că anul acesta vom avea mai mulţi bani pentru agricultori decât oricând.

George SUBU

