Premierul Ana Brnabić spune că până la finele anului salariile şi pensiile se vor majora, cu condiţia să continue actuala creştere a economiei, care este suficientă pentru această majorare, iar ţelul noului aranjament cu FMI îl vor constitui noile locuri de muncă şi majorarea mult mai rapidă a veniturilor.

În ultimul ei interviu, premierul a indicat că în primele trei luni creşterea economiei a fost mai mare decât ce s-a planificat, aşa că 4,5 procente din această creştere sunt suficiente să ne deplasăm de la capătul listei Europei când estee vorba despre acest segment.

În preajma protestului Sindicatelor la 1 Mai, Brnabić a spus că revendicările lor se referă chiar salarii mai mari şi ca tinerii să rămână în ţară, care sunt şi cele mai importante ţeluriale Guvernului Serbiei

„În ceea ce priveşte salariile, unicul lucru pe care-l putem face pe principiile economiei de piaţă, este să continuăm să reuşim să aducem investiţii străine, respectiv să asigurăm cadrele juridice pentru investitorii noştri, în primul rând antreprenorilor care investesc în firmele mici şi mijlocii”, a spus premierul.

Stoparea plecării specialiştilor în străinătate, a evidenţiat dânsa, este o prioritate a guvernului său. Ea consideră că acum nu mai pleacă atâţia specialişti ca în trecut.

„Noi vorbim pauşal despre faptul câţi tineri pleacă în străinătate în raport cu numărul acelora care au plecat în trecut. Guvernul nostru poate să creeze condiţii ca ei să rămână în Serbia”, a menţionat Brnabić.

În primul trimestru, creşterea economiei a fost de 4,5%

În primul trimestru al acestui an s-a înregistrat o creştere a economiei de 4,5 procente. Aceasta înseamnă că producem mai mult, că vor fi mai multe locuri de muncă, că cetăţenii au perspectivă mai mare, precum şi salarii şi pensii mai mari, a explicat dânsa.

„Toate aprecierile sunt bune. Am spus că dacă avem excedent în buget şi dacă se menţine disciplina financiară, iar acum avem un excedent de şase miliarde de dinari, şi dacă continuă creşterea produsului social brut, vom avea condiţii pentru majorarea salariilor şi a pensiilor. Ambele segmente cresc mai mult decât ce am planificat”, a spus Brnabić.

La întrebarea dacă ştie când se va ajunge la majorarea salariilor şi a pensiilor şi cât va fi ea, premierul a spus că nu doreşte să speculeze.

„Dacă totul se va desfăşura cum trebuie, până la finele anului se va ajunge la majorarea salariilor şi a pensiilor. Majorarea PSB de 4,5 procente, este cea mai mare din ultimii zece ani. Am planificat o creştere de 3,9 procente, aşa că creşterea înregistrată este mult mai bună”, a remarcat dânsa.

Tiberiu LĂPĂDAT

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 20 din 19 mai 2018