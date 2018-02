După cum a afirmat preşedintele Vučić, Serbia va intra în Uniunea Europeană în anul 2025, iar până în momentul de faţă au fost auzite şi alte opinii, cum că Serbia este apropiată mai mult de Rusia, ceea ce poate să amâne aderarea noastră la Uniunea Europeană.

Remus Berlovan din Alibunar: La început de an despre această temă am ascultat diferite comentarii. După cum a afirmat preşedintele Vučić, Serbia va intra în Uniunea Europeană în anul 2025, iar până în momentul de faţă au fost auzite şi alte opinii, cum că Serbia este apropiată mai mult de Rusia, ceea ce poate să amâne aderarea noastră la Uniunea Europeană. După opinia mea, cred că drumul nostru spre Europa este deja trasat şi că totul va depinde cum vom reuşi să ne îndeplinim obligaţiile pe care ni le-am asumat. Pe de altă parte, cred că nici statul nostru nu depune prea mari eforturi pentru a fi accelerată aderarea spre U.E. După cum a declarat preşedintele Vučić, statul nostru trebuie să menţină un echilibru între U.E. şi Rusia, unde nu trebuie să fie uitată nici China, ca partener strategic foarte important în relaţiile internaţionale. Nouă, muritorilor de rând, însă nu ne rămâne altceva decât să trăim în speranţa că va sosi şi acea zi când ne vom găsi printre celelalte popoare europene.

Dr. Ion Baba din Seleuş: Sper şi cred că Serbia trebuie să facă parte din componenţa popoarelor europene. După părerea mea, cred că pentru realizarea acestui vis al nostru, al tuturora, Serbia trebuie să îndeplinească două condiţii: să soluţioneze problema Provinciei Kosovo şi Metohia, iar în al doilea rând să se declare cum va proceda faţă de Rusia. Dar, cred că totuşi nu va trece mult timp, iar visul nostru de a adera la popoarele europene va fi de scurtă durată şi în curând vom fi mai aproape de poarta Europei.

Zoran Lautaș din Satu-Nou: Iugoslavia din urmă cu treizeci de ani putea să fie unul dintre fondatorii Uniunii Europene, nu doar membru. Din păcate, unora nu le-a convenit această idee.

Când și dacă vom intra în UE depinde numai de noi înșine: când vom înțelege că noi avem mai multă nevoie de UE decât are ea de noi, că legile și oamenii trebuie respectați, când fiecare își va face munca lui, când ne vom da seama că avem nevoie de un sistem judiciar independent, de învățământ, mass-media, armată, poliție etc. Vom trăi într-o societate normală (fie că e vorba de un stat independent, UE sau de o altă uniune) atunci când vom alege și când vom da alesului legitimitatea să conducă liber statul, fără șantaje și intimidări, când vom avea conștiința mai dezvoltată.

Tiberiu Socineanț, Satu-Nou: Nu sunt optimist. Dacă, totuși, ar trebui să fac o apreciere, aș spune că în următorii zece ani nu vom intra în UE. De fapt, estimarea pesimistă este că niciodată nu vom adera la Uniunea Europeană.

Petru Târziu din Vlaicovăț: Părerea mea este că trebuie să intrăm cât mai repede în Uniunea Europeană, pentru binele tuturor. Sper ca aceasta să fie prin anul 2020.

Aderarea la UE este este foarte important pentru agricultori, fiindcă în ultimii ani prețurile la produsele noastre agricole sunt mizerabile, iar investițiile sunt tot mai mari. Subvențiile sunt minime şi nu acoperă deloc cheltuielile. Dacă am fi în UE, am avea o siguranță mai mare în acest domeniu.

Adam Ionică din Coștei: „Nu-s prea optimist în această privință și cred că vom adrera la UE în 2030 în condiții bune, sau poate și mai târziu. Nu avem legi adoptate, oameni instruiți să implementeze programele care se desfășoară înainte de aderare… Când va rezolva țara cu Kosovo, justiția, NATO…, atunci o să mai stea de vorbă cu noi, iar până atunci vom sta pe loc.”

Constantin Grosu, Zrenianin: Am ajuns la concluzia că am avut până acum două ocazii să intrăm în Europa. Probabil am fi trăit altă poveste dacă profitam de a doua șansă, la finele anilor ’80. Nu pot să fiu proroc, dar nici filozof, nici n-am iluzii, fiindcă la noi se întâmplă lucruri ciudate. Astăzi e una, mâine alta, și, cunoscând politicienii noștri, nu sunt sigur că vom ajunge nici în anul 2025 în Uniunea Europenă, acest an fiind cel de-al cincilea termen promis de ei. Al doilea lucru care ne poate afecta, implică și schimbarea politicii interne a U.E., așa că nu ne întrebăm doar noi, ci și marile puteri politice. Nu am nicio nădejde că vom intra în U.E. în termenele propuse. Eu am sentimentul că sistemul nostru este foarte neserios și nu suntem pregătiți pentru un astfel de pas. Se lucrează una, alta se spune, iar realitatea este cu întru totul deosebită, adică a treia. Aș dori să intrăm în U.E., dar nu sunt optimist deloc. În urmă cu zece ani credeam că, până la intrarea mea în pensie, o să fim deja în U.E., iar acum, la un an și jumătate până la pensie, mi-am pierdut toate iluziile privind aderarea noastră. Eu voi ajunge la pensie, dar aderarea țării noastre la U.E. – poate va fi când voi intra pentru a doua oară în pensie.

Eugen Călăcean, Zrenianin: Data de aderare a Serbiei în Uniunea Europeană este greu de determinat, atât din din motive obiective, cât și subiective. Pentru aderare este necesar să îndeplinim o serie de condiții, semnarea unor acorduri, armonizarea unor reglementări și a legislației și a altor acte cu cele europene. Intrarea noastră în U.E. depinde și de țările membre, de situația politicii externe, în primul rând în cadrul acesteia, fiind cunoscute și problemele cu care se confruntă – Brexit, Catalonia, dar și nemulțumirile din alte state membre. În unele țări tocmai din cadrul U.E., opinia publică este critică privind viitorul și valorile acestei uniuni economice și politice, dar acesta nu înseamnă nicidecum că noi nu trebuie să mergem înainte și să nu intrăm în U.E., iar obligațiile preluate să le ducem la un bun sfărșit. La serviciul public putem auzi că Serbia este la jumătate de drum spre U.E., 50 procente din capitole sunt deschise, rămâne deschiderea celorlalte capitole și amonizarea legislației, realizarea planurilor de acțiune și recomandările destinate autorităților noastre: măsurile anticorupție, independența și funcționarea sistemului judiciar, libertatea presei… Cred că declarația lui Johanes Han privind aderarea Serbiei la U.E. până în anul 2025 este reală, poate intrăm și ceva mai rapid sau mai târziu, dar pe la jumătatea viitorului deceniu sper să devenim stat membru al Uniunii Europene.

„Uneori ne este suficientă o amăgire ca să căpătăm curaj.”

(Giuseppe Ungaretti)