Prof. dr. Marinel Negru din Alibunar: Una dintre cărţile Editurii Libertatea care m-a impresionat foarte mult a fost studiul monografic dedicat marelui pictor al epocii biedermeierului, Constantin Daniel, artist care a dirijat criteriile artistice în Banatul geografic timp de aproape 5 decenii, pe tot parcursul secolului XIX. A fost o întâmplare ca Protopopul Konstantin Arsenovici să îl descopere la Alibunar unde, ca pictor ambulant, a lucrat portretele familiei căpitanului grăniceresc Kljunović. Maestrul clasicismului civil a lăsat în urma sa nenumărate portrete, apoi iconostasele bisericilor din Panciova, Uzdin, Timişoara, Dobrica şi Jarkovac

Preotul Ionel Savu din Petrovasâla: Cartea pe care am citit-o recent este intitulată ,,Din apă şi din Duh” a preotului Alexander Schmemann, în traducere din limba engleză de Alexandru Mihăilă. Conţine 232 de pagini şi este un studiu liturgic al Botezului. După părerea mea, este o carte importantă pentru faptul că pune accentul pe Sfânta Biserică înrădăcinată în Viaţa Nouă, care „străluceşte din mormânt în prima zi a noii creaţii”. După cum menţionează autorul, această nouă viaţă este oferită în Botez şi este împlinită în Biserică. Trebuie să redescoperim Botezul – inţelesul lui, puterea, adevărata lui validitate. Scopul acestei lucrări este de a ajuta la această redescoperire sau, mai degrabă, de a enumera condiţiile preliminare pentru aceasta. Pentru că adevărata redescoperire trebuie să se petreacă de fiecare dată când Biserica săvârşeşte această mare Taină şi ne face pe toţi participanţi şi martori la ea. Întreg acest studiu nu este altceva decât „o încercare de a explica înţelesul acestei legături şi de a transmite, pe cât este posibil pentru bietele noastre cuvinte omeneşti, bucuria de care este plină viaţa noastră creştină”.

Stevan Gavrilović, Mărcovăţ: Cea mai bună carte pe care am citit-o este „Codul lui Da Vincig, pentru că este o carte interesantă, în care autorul Dan Brown ne face să gândim despre religie. Însă, Isus are moştenitori sau nu?

Flavius Daniţa, Jamul Mic: Ce este aceea ce îl mişcă pe om? La ce ne gândim cel mai adesea?. Dorinţele, asta ne pune în mişcare şi ne menţine în viaţă. Căci omul este viu în interiorul său, atât timp cât are dorinţe. De aceea, există o formulă pentru construirea dorinţelor cu o împlinire sigură. Pentru că fiecare dorinţă mi-a fost împlinită, este cel mai merituos cartea „Moć namere“, scrisă de cunoscutul autor Valery Sinjeljnikov.

Geneta Stevanović, farmacistă specialistă din Zrenianin: Lectura și literatura sunt marile mele pasiuni. Prin intermediul lor am cunoscut secrete pe care nu bănuiam că le voi descoperi vreodată. Lectura m-a îndrumat să devin persoana care sunt astăzi, m-a ajutat să devin pasionată de citit și să-mi doresc să citesc încontinuu cele mai noi titluri din literatura universală, autohtonă și română. “Mireasă în familia Borgia“ de Jeanne Kalogridis este cartea care m-a impresionat. Mi-a plăcut cartea ca experiență istorică, fiind pasionată de teme istorice, praful otrăvitor “cantarella”, trădare, dragoste, luptă, intrigi, limbajul expresiv. Toate acesta m-au captivat de la prima până la ultima pagină. Am citit prima parte și parțial a doua parte a romanului “Game of Thrones“ – „Urzeala Tronurilor“ de George R. Martin, care tinde să devină lectura mea preferată, însă până nu termin lectura acestora, “Mireasă în familia Borgia“ râmâcea mai bună carte pe care am citit-o până acum. Când eram mai tânără, citeam opere ale clasicilor universali, precum Hess, Dostoievski sau ai literaturii române, cum este și carte„Ion” de Liviu Rebreanu, iar acum mă preocoupă și unele creații ale scrDanielle Still, Nora Roberts, Jane Ostin. Următorul autor ale cărui cărți doresc să le citesc, este scriitorul Augustin Cupșa, un prozator al tinerei generații, laureat al prestigioaselor premii literare și unul dintre cei mai traduși scriitori români contemporani.

Tania Baloș, Torac: Fiind bibliotecara torăcenilor, trebuie mai întâi să amintesc care sunt titlurile preferate ale membrilor bibliotecii noastre, care frecvent vin la noi. Cele mai citite cărți sunt cele care apar în reclamele de la televizor. Pentru cărți scrise de Jelena Bačić Alimpić, cititorii stau la rând în adevăratul sens al cuvântului, mai ales pentru trilogia ”Pedeapsa pentru păcat”. Dintre scriitorii străini, mai mult se caută Nikolas Sparks. Dintre titlurile editate de ”Libertatea”, se caută romanul ”Drumul Împărătesc” al scriitoarei Eugenia Bălteanu, iar la copii autorul preferat este Iulia Iordan. Cartea mea preferată este ”Vlad” de K.K. Hamfriz, care descrie viața lui Vlad Țepeș și o recomand din suflet.

Andreea Fluture, Torac: Am citit foarte multe căți până în prezent, eu fiind pasionată de literatură. Am ales mai multe genuri, de la romane de dragoste pentru tineri până la trilere și povești criminalistice. Cartea care m-a impresionat cel mai mult, chiar dacă am citit-o în urmă cu opt ani, a fost ”Vânătorul de dragoni” de Haled Hoseini. Povestea are un fundal politic, iar acțiunea are loc în Kabul. Cartea provoacă sentimente de care cititorul nici nu este conștient că le are. Este o carte despre prietenie, dragoste, dar nu lipsesc laturile urâte ale acestor sentimente.Mia plăcut cartea și î-mi va rămâne favorită, pentru că nu există înfrumusețări exagerate. Întâlnim dreptate și nedreptate, pocăință și răscumpărare, dar și dragoste necondiță, de care toți avem nevoie. V-o recomand cu căldură!

”Dacă vrei să-mi zici cum este inima unui om, nu-mi spune ce citește, spune-mi ce recitește.”

Francois Mauriac