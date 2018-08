Cea mai mare bucurie este să devini tată

Fiecare dintre noi a simţit şi a trăit clipe fericite atunci când a întâlnit persoana pe care o iubeşte, şi care într-o bună zi îi va aduce pe lume o fiinţă pe care să o iubească până la adânci bătrâneţe. Ovidiu Broştean s-a simţit cel mai fericit om pe lume atunci când soţia sa, Daniela l-a născut pe micuţul Constantin. Bucuria ambilor soţi a fost nespus de mare, pentru că nimic nu este mai frumos în viaţă, decât atunci când îi simţi suflarea noului născut.

– Tatăl meu, Ioniţă, încă din perioada când era elev la şcoala elementară, a îndrăgit jocul pe scenă, iar mai târziu a devenit un actor amator pasionat. S-a încadrat apoi în activitatea trupei de teatru din Seleuş, şi a prins o mare dragoste pentru actorie. De la el am moştenit şi eu acea pasiune de a juca în teatru, astfel că am mers cu dânsul împreună la repetiţiile interminabile pentru punerea în scenă a unei piese de teatru. Aşa am îndrăgit şi eu teatrul, şi mereu aveam în gând ideea ca într-o bună zi să devin un actor de teatru. Visul meu s-a împlinit, am înscris studiile de cinematografie şi teatru, şi mă simt foarte fericit pentru că am continuat pe calea tatălui meu, şi am devenit ceea ce sunt azi, un profesionist în artele dramatice.

Mamea mea, Cristina este originară din Constanţa, România. A absolvit la Constanţa Liceul turistic, iar apoi a continuat perfecţionarea pe plan profesional promovând Şcoala superioară de ospătărit. După ce s-a căsătorit cu tatăl meu, preocuparea ei preferată era prepararea dulciurilor fondate, iar specialitatea apropiată a fost gătirea tortului. Dar noi, copii ei, îi vom rămâne recunoscători pentru grija care ne-a purtat atunci când eram mici, dar şi pentru dragostea de mamă care ne-a dat-o atunci când era cel mai mult nevoie. Îi mulţumim şi pentru acele nopţi nedormite când a pândit deasupra leagănului, pentru ca noi să fim fericiţi şi sănătoşi.

Ion Mărgan

