În Roma antică, în prima zi a lunii mai se ţineau serbările Floralia, dedicate Florei, zeiţa primăverii şi a florilor. Prima zi a lunii mai era celebrată şi în ţările celtice, aici fiind numită Beltane, sau sărbătoarea focurilor. În evul mediu, celei mai aşteptate zile libere a Angliei i s-au adăugat noi şi noi obiceiuri. Bărbaţii şi femeile petreceau noaptea în pădurile din vecinătate, adunând flori şi ramuri înmugurite pentru „a le închina lunii Mai”. Reformatorii protestanţi au încercat să desfiinţeze ceea ce considerau a fi o sărbătoare de origine păgână. Defilările şi demonstraţiile de 1 Mai îşi au originile în America de Nord. Mulţi proprietari de fabrici le pretindeau muncitorilor să lucreze zilnic 16 ore, cu excepţia zilei de duminică. În încercarea de a le face muncitorilor viaţa mai uşoară, o federaţie sindicală din Statele Unite şi Canada a cerut scurtarea programului de lucru la opt ore pe zi, începând cu 1 mai 1886. Întrucât majoritatea patronilor au refuzat, la 1 mai mii de muncitori au intrat în grevă. Întâi Mai a fost întotdeauna o sărbătoare a poporului. În scurt timp, ziua de 1 Mai a ajuns să fie identificată cu mişcările muncitoreşti, iar, în secolul al XX-lea, aceasta a devenit o dată-cheie în calendarul socialist. Asemenea străvechii zile de 1 Mai, Ziua Internaţională a Muncii a devenit ziua defilărilor.

„Când renunț la ceea ce sunt, devin ceea ce aș putea fi.” – Lao Tzu

Drăguţa Drăgănici, gospodină: Cu mai multe decenii înapoi, ziua de 1 Mai a fost marcată în mod aparte, deoarece s-a acordat o atenţie deosebită marcării acestui eveniment important. Era aceea perioada în care conducerea de stat a acordat mare atenţie poporului muncitor. Muncitorii, începând cu cei din fabrici şi până la ţărani, toţi ei au fost preţuiţi în aceeaşi măsură. Îmi amintesc că, în acea zi însemnată de 1 Mai, toţi oamenii de la sat au mers cu mic, cu mare, la manifestarea dedicată zilei de 1 Mai. Activiştii culturali din sat au pregătit un spectacol, ei fiind întâmpinaţi cu buchete de flori, iar cei de la conducere ne-au vorbit despre însemnătatea acestei zile a lumii muncitoare. În vremea de azi, nimeni nu îşi aminteşte despre acele zile frumoase care au marcat ziua lumii muncitoare. Astăzi toţi se duc cu familiile lor la o zi de petrecere la una din casele de odihnă pe care le deţin în zona turistică de la Fântâna Fetei.

Vasile Jurca din Râtişor: Îmi amintesc cu bucurie de acele zile când s-a marcat ziua de 1 Mai. Tineretul şcolar, împreună cu profesorii lor, au pregătit un program sportiv variat, aşteptându-i cu buchete de flori pe cei care au alergat pentru Ştafeta Tinereţii. Cred că în vremurile noastre această tradiţie de a se pregăti serbări închinate acestei sărbători a poporului muncitor, nu se mai practică, probabil că şi-a pierdut însemnătatea, deoarece trăim într-o altă perioadă, cu totul deosebită. Astăzi, tineretul nostru aproape că nici nu este informat cum era sărbătorită ziua de 1 Mai. Astăzi, cei care sunt angajaţi, profită de aceste zile nelucrătoare pentru a-şi petrece în voie bună clipe frumoase din viaţa lor.

Maria Ninkovici din Panciova: Decât obișnuința să ne mai întâlnim la un grătar, din simbolica sărbătorii de 1 Mai nu a mai rămas nimic. În timpul restructurării fabricilor din zona de sud a Panciovei am rămas șomeră, cum, de altfel, li s-a întâmplat altor mii de pancioveni. Nu mai am nicio speranță că îmi voi găsi alt loc de muncă. De 1 Mai, în loc să petrecem, cu toții trebuie să ieșim în stradă și să luptăm, cel puțin pentru viitorul copiilor și al nepoților noștri.

Damir Buciu din Omolița: Pentru mine și pentru familia mea, această zi nu reprezintă nimic deosebit. Atât eu, cât și soția mea, am terminat facultăți de stat în urmă cu mai bine de 10 de ani, dar până astăzi nu am fost angajați într-o instituție de stat. Ne descurcăm în afaceri, avem o firmă de export și import care gestionează destul de bine. Politicienii promit înbunătățire, locuri de muncă pentru toată lumea și salarii mai mari, dar cred că asta nu se va întâmpla în curând.

Roman Muncean din Srediştea Mică: Un gol imens, amărăciune de autotrădare.

Cristian Cacovan din Vârşeţ: Din toată splendoarea a zilei de 1 Mai au rămas doar grătarul, beţia şi gunoiul lăsat în natură. Muncitori nu mai există pe meleagurile noastre. sunt transformaţi în sclavi al capitalului neoliberal. Libertate, egalitate, fraternitate – este doar o frază fără mare semnificaţie pentru generaţiile de astăzi. Dreptul de a lucra 8 ore, a se ridica din punct de vedere cultural 8 ore şi de a se odihni 8 ore, nimeni nu mai respectă nevoile muncitorilor. Mesajul meu este: tovărăşilor, în zadar v-aţi dat viaţa, noi nu suntem demni de jertfa voastră!

Maria Manciu din Plandiște: Ziua de 1 Mai înainte s-a sărbătorit mai frumos. Abia am așteptat să sosească această zi! În ziua respectivă au fost închise toate fabricile, a avut loc Ștafeta lui Tito, a fost mare bucurie. Acum, toată lumea este stresată, nu se mai simte acel farmec. Vremurile s-au schimbat, dar mai ales oamenii.

Dilian Stevanović din Zrenianin: Multe au rămas din fastul de altădată al zilei de 1 Mai. Generațiile tinere nici nu știu însemnătatea Zilei Internaționale a Muncii, însă după cum am observat și în acest an, foarte mule persoane de toate vârstele petrec împreună ziua de 1 Mai. Am văzut anul acesta chiar și copii de 10 ani care au sărbătorit această zi în natură, alături de corturi, grătar, muzică, însă nu mai există aniversarea organizată a acestei sărbători a muncii și a muncitorilor.

Nicu Todor din Torac: 1 Mai a fost decretat în SUA ca Zi Internațională a Muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago, care au demonstrat pentru introducerea zilei de muncă de opt ore. În trecut se făceau manifestări cultural-artistice, sportive, distractive. Sindicatele veneau cu idei noi, se luptau pentru îmbunătățirea poziției muncitorilor. În prezent, în cele mai multe state, ziua de 1 Mai este zi liberă – numită Zi a Muncii sau a muncitorilor, dar și ziua de 2 mai este la fel liberă. În ultimele decenii, serbarea acestei zi la noi și-a pierdut cu totul semnificația de odinioară. Este un prilej de a face picnicuri, cu grătar, miei, purcei fripți și multă bere. Și atât. Cine se mai gândește după atâta mâncare și băutură la poziția muncitorilor, care se află în Serbia la un nivel foarte scăzut.