Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din urmă, a Transilvaniei cu Regatul României (așa-zisul Vechi Regat) a dus la constituirea României Mari. Ea a fost scopul intrării României în Primul Război Mondial de partea Antantei. Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România.

***

Să luminăm poporul, să-l facem să simtă trebuința unirii, dacă vrem să facem o revoluție adevărat democratică. (N. BĂLCESCU)

„Pentru că revelaţia unirii desăvârşite aceasta e: te regăseşti pe tine în clipa când te pierzi.” (Mircea Eliade)

Maria Rujan din Alibunar: Marea mea dorinţă este să ne unim toţi românii şi să trăim împreună pe veşnicie. Îmi doresc să trăim ca fraţii, şi între noi să nu fie frontieră. Sper ca Marea Unire să ne apropie cât mai mult, pentru ca să ne simţim români. Doresc tuturor românilor ca în ziua marelui eveniment să ne simţim aproape cu trup şi suflet şi o singură inimă să bată pentru noi, românii de pretutindeni. Români am fost şi ca români vom trăi pe tot parcursul vieţii noastre, pentru că ne tragem dinj vestiţii noştri „urmaşi ai lui Decebal”. Să trăiască pe vecie poporul român!

Manuel Ianeş, preot: Unirea care a întregit neamul românesc în urmă cu un secol, este de mare însemnătate pentru toţi românii, inclusiv pentru noi, românii din Serbia. Ea trebuie să ne fie şi nouă, românilor de astăzi, un imbold de a fi uniţi întreolaltă şi de a colabora mai intens unii cu alţii pentru binele neamului nostru. Numai uniţi ne putem menţine ca români şi creştini pe meleagurile noastre strămoşeşti din Banatul sârbesc.

Mircea Țăpârdea din Satu-Nou: Anul 2018 este anul Centenarului Marii Uniri. Putem să ne mândrim cu românii din părțile noastre care au participat la acest eveniment solemn. Oamenii din timpurile acelea au știut exact ce și-au dorit. Mi se pare că astăzi oamenii nu prea știu unde să se așeze. Pentru România acest eveniment a fost realizarea unui vis milenar. Cred că ar trebui să îl marcăm și noi.

Ionică Togeraș din Satu-Nou: Națiunile Unite au transmis Rusiei să retragă armata din Tiraspol. Depinde de înțelegerea marilor puteri, Putin și Tramp, dacă Centenarul Marii Uniri va fi așa cum ar trebui să fie și Basarabia va reveni în sânul României, de unde a fost răpită.

Romulus Dragija, dentist din Vârşeţ: Principalul eveniment al anului 2018 este un eveniment al întregii naţiuni. Evenimentul trebuie să fie un moment de reflectare profundă a societăţii româneşti, care trebuie să sumeze progresele României în cei 100 de ani care s-a scurs de la Marea Unire. În viitor aştept ca tânăra generaţie să cultive valorile, atitudinile şi să ducă mai departe spiritul generaţiei de la 1918.

Ionel Jivan din Vârşeţ: Aşteptările de la Centenarul Marii Uniri sunt mari. Statul român ar trebui să iasă din indiferenţă şi să ajute mai mult minoritatea română din Voivodina. Românii de la noi aşteaptă acordarea cetăţeniei pe criteriu etnic, să se realizeze mai multe proiecte legate de minoritatea română, retrocedarea bunurilor comunităţii române şi înţelegerea dintre state în legătură cu obţinerea unui loc asigurat în Parlamentului Serbie menit minorităţilor.

Elvis Alasu: În anul Centenarului Marii Uniri aș dori, în primul rând, să avem aceleași drepturi ca și cetățenii români, cei din România, apoi cetățenie și toate drepturile care cred că ne aparțin. Să fim uniți, să ne fie frontierele deschise, să avem și mai bune relații transfrontaliere între cele două țări. Îndeosebi noi, cei de etnie română, care am contribuit la menținerea patrimoniului cultural românesc. Atât în ceea ce privește folclorul, tradițiile, istoria, limba, cultura, dar și în domeniul medical, avem așteptări frumoase, în acest an aniversar al Marii Uniri. Noi care am terminat facultatea în România, dorim să avem proiecte comune transfrontaliere și să fim conectați prinr-un sistem comun de comunicare. Când este vorba despre studenții de etnie română din Serbia, aşteptăm să le fie înlesnită înscrierea mai ușoară la facultățile din Țara Mamă, fără atâtea obstacole, cu care se confruntă aceștia în ultimii ani. Cred că Guvernul României ar trebui să deschidă mai mult pagini și capitole noi menite românilor de pretutindeni, pentru că, din punctul meu de vedere, nu avem sprijin și drepturi pe care le merităm. Noi, mai mult decât unii dintre cetățenii României, contribuim și păstrăm tradițiile, obiceiurile, patrimonial cultural și lingvistic, precum și valorile noastre românești. Mulți tineri din Țara Mamă nici nu au auzit de unele obiceiuri, nici nu le cunosc și nici nu le păstrează cum le păstrăm noi, românii din Serbia. La sfârşit felicit Centenarul Marii Uniri tuturor românilor, cu speranța că ne vom bucura și noi de realizările acesteia, cu toate că suntem dincoace de graniță și nu avem aceleași drepturi ca și cetățenii României.

Marina Ursu: Educația și istoria națională sunt un imperativ pentru generațiile care vin. În școlile noastre s-a învățat și se învață în continuare despre istoria României, așa că despre Marea Unire știm deja din băncile școlare. Dar, pentru noi de aici nu cred că lucrurile se vor schimba foarte mult. Unii poate că vor sărbătorii împreună cu cetățenii din ”Țara Mamă”, iar alţii nu.