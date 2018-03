Fiecare copac este egoist: duce apa către rădăcinile sale, seva în ramuri, în frunze, fructe şi flori. Iar atunci când înfloreşte, trimite mireasma sa către toţi: cunoscuţi, necunoscuţi, apropiaţi sau străini. Când se încarcă de fructe, le dăruieşte, le oferă celorlalţi. Asemeni copacilor, şi oamenii ar trebui să fie egoişti prin a începe să se iubească pe ei înşişi ca, mai apoi, dragostea să se reverse şi să-i atingă şi pe ceilalţi. Aflându-ne în starea de împlinire, începem să o împărtăşim asemeni unui nor de ploaie care trebuie să se reverse din preaplinul său. Dacă se potoleşte setea celuilalt, dacă se potoleşte setea pământului, asta este mai puţin important. Dacă omul ar iradia de bucurie, ar fi plin de lumină, complet liniştit, atunci el ar putea să împărtăşească toate acestea fără să i se ceară, pentru că a dărui este o bucurie imensă a sufletului. Când dăruieşti, îţi oferi o bucurie mai mare decât aceea pe care o ai atunci când primeşti”. (Octavian Paler, „Deşertul pentru totdeauna”)

„Doar dragostea se poate împărți la nesfârșit, în așa fel încât între timp nu se termină.” (Anne Morrow Lindbergh)

Anđelija Živković din Nicolinț: Viața, lumea și tot ceea ce mă înconjoară m-au învățat că trebuie să-ți fie bine ție în primul rând, ca să poți să faci doar lucruri frumoase.Sănu faci rău nimeniul, pentru că ți se întoarce. Așa mi-am dat seama că nu trebuie să împart cu nimeni ceea ce îmi este mai drag, pe toți cei care îmi sunt aproape de suflet. Doresc să-i protejez de rele. Cred că numai fericirea o putem împărți cu alții, nu și tristețea.

Diana Jalba Agadișan, profesoară: De mici suntem învățați să împărțim cu alții diferite lucruri, de la bani și până la haine și alte lucruri mai mărunte. Dacă anumite lucruri pot fi împărțite cu alte persoane, unele pur și simplu nu pot fi împrumutate altora și nici nu trebuie împrumutate de la nimeni. Lucrurile se schimbă, oamenii se schimbă și noi ne schimbăm cu vremea.Toate aceste lucruri pe care poate azi nu le-ai împarte cu nimeni, peste câțiva ani nu vor avea nicio împortanță. Există ceva mai de preț, mai presus decât toate, ceva ce ne oferă respect, iubire reciprocă, comunicare, înțelegere și ce nu se poate împărți cu nimeni. Este ceva ce îți aparține doar ție, ceva ce nu se poate cumpăra și nici compara cu nimic în lume. Nimic nu este mai important pe lumea aceasta decât a avea alături o familie sănătoasă, care să te susțină, o familie în care să-ți găsești împlinirea spirituală, căldura sufletească și iubirea. Toate acestea nu se împart cu nimeni. Părinții și familia sunt unice.

Iovan Gașpar din Omolița: Am împlinit 80 de ani și am o oarecare experiență de viață. Peste 40 de ani am muncit în Africa, în firme care s-au ocupat cu exploatarea zăcămintele de petrol. În acea perioadă am fost martorul multor războaie și crime generate de lupta marilor puteri pentru controlul acestora. Așadar, nu aș vrea să împart cu nimeni amintirile triste în legătură cu dispariția prietenilor și colegilor mei.

Duško Marković din Panciova: Nu aș vrea să împart nenorocirea.

Prof. Nicolae Barbu din Vlaicovăț, domiciliat la Timișoara: La această întrebare dau un răspuns simplu: nu aş împărți cu nimeni neajunsurile şi durerea mea! Vreau să văd în jurul meu oameni fericiți, cu zâmbetul pe față. Vreau ca lumea să fie mai bună. Dacă aș putea, aș împărți fericirea, pentru ca ea să crească. Tristețea o păstrez doar pentru mine. Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a jertfit pe Golgota pentru ca noi să fim fericiți. În aceasta constă adevăratul sens al vieții: să nu fim egoiști, să ne bucurăm de fericirea altora, iar când suferim, să suferim singuri, în tăcere. Nu alții sunt vinovați pentru nefericirea noastră. Singuri ne croim soarta.

Marcela Tomiță din Coștei, domiciliată la Dupljaja: Pare o întrebare ușoară, dar nu e simplu să răspunzi. Să împarți înseamnă să-ți pese de alți oameni, nu-i așa? Sunt o mulțime de lucruri pe care cu drag le împărțim cu alte persoane. Nu este ceva neobișnuit. Totuși, oricât de generoși am fi sunt unele lucruri pe care nu ar trebui să le împărțim niciodată cu nimeni. Mă refer la obiecte personale, pentru a evita urmările surprinzătoare. Ceea ce nu aș împărți cu nimeni în primul rând este dragostea fetițlor mele pe care le ador și care îmi sunt cele mai importante pe acest pământ.

Sebastian Cirișan din Torac: Planurile de viitor, lucrurile pe care îmi doresc să le fac. Visele nu trebuie să le spunem chiar nici prietenilor. Motivul este clar: visul, odată dezvăluit, rămâne doar un vis. Nu ne vom mai strădui atât de mult să devină realitate. Prietenii, sau cei cărora le-am spus ceea ne-am propus, nu ne vor ajuta prea mult, deoarece consideră că este visul tău pe care singur trebuie să-l realizezi. Dacă nu avem succes, poate că ne vor acuza că nu suntem capabil să îl realizăm. Așadar, mai ține-ți planurile personale pentru tine și străduiește-te să le realizezi. Abia atunci le poți împărți cu prietenii.

Cristian Șuboni din Zrenianin: O mică parte din intimitatea mea nu doresc să o împart cu nimeni. În principiu, sunt bucuros să pot da și împarte multe cu apropiații mei și nu numai, însă există o limită până unde pot merge.