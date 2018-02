DEX: cetățeníe sf [At: DICȚ. / Pl: ~íi / E: cetățean + -ie] 1. Calitate de cetățean. 2. Drept de cetățean, 3. A dobândi cetățenia, Cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie, indiferent de sex, naționalitate, rasă, religie sau grad de cultură, li se poate acorda la cerere cetățenia românească.

Parafrazându-l pe Hamlet, cel din actul II, scena 2, ne întrebăm: pentru noi România, care, sigur, nu e Danemarca lui W. Shakespeare, ,,e doar o temniţă”? Ce să răspundem sau cum ar trebui să răspundem?

Dintr-un prim impuls suntem tentaţi, pentru a lămuri sau nu adevărul de mai sus, să ne întoarcem la ,,Scrisoarea pierdută” a lui Caragiale: Caţavencu (foarte ameţit, împleticindu-se-n limbă, dar tot îngroşându-şi silabele): Fraţilor! (toţi se-ntorc şi-l ascultă.) După lupte seculare, care au durat aproape treizeci de ani, iată visul nostru realizat! Ce eram acuma câtva timp înainte de Crimeea? Am luptat şi am progresat: ieri obscuritate, azi lumină! Ieri bigotismul, azi liber-pansismul! Ieri întristarea, azi veselia!… Iată avantajele progresului! Iată binefacerile unui sistem constituţional!

Dar, nu, s-ar simţi jigniţi în amorul propriu guvernanţii români de azi care umblă cu ocaua mică şi tot discutăăăăăăă despre cetăţenie ca şi cum ar inventa acum o a doua variantă a teoriei moderne a gravitaţiei, a lui Einstein: E=mc2.

Dacă am fi mânaţi de dispreţul care îi caracterizează pe mancurţii din guvernul României, am putea înlocui pe m cu minciună, pe c cu cinism, iar 2 ar rămâne, fiindcă ambele cuvinte pot fi ridicate la pătrat.

Prof. dr. Florian COPCEA

Articolul integral îl puteţi citi în numărul 6 din 10 februarie 2018