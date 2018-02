Destin împlinit, sub semnul muzicii

Membrii familiei Cinci din Vârșeț sunt atât de deosebiți, încât e greu să îi descrii prin cuvinte. Pe lângă o carieră didactică impresionantă, cei doi soți Roxana și Eugen, desfășoară o intensă activitate artistică, iar adorabilul lor băiețel Fabian pășește cu încredere pe urmele lor: „Fiind incluși în multiple acțiuni toți trei, suntem foarte dinamici. Pentru noi săptămâna este plină de activități și nici o zi nu e la fel, pentru că în fiecare zi se întâmplă câte ceva”, au ținut să evidențieze de la bun început interlocutorii noștri.

Eugen Cinci este profesor și director adjunct la Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț. A absolvit Facultatea de Muzică și Artă din Timișoara, secția: Pedagogie muzicală și studiile de doctorat, la Universitatea Națională de Muzică din București.



Despre traseul său muzical, Eugen spune că este foarte diversificat: – Prima apariție scenică a fost la Coștei, la Marele Festival din 1991, alături de Orchestra din Nicolinț, condusă de Ionel Corneanu. În perioada Liceului, am fost membru în cadrul Orchestrei S.C.A. „Luceafărul” dirijată la fel de Ionel Corneanu. Co solist, am luat mai multe premii. În perioada studenției și spre finalul studiilor, am dirijat Orchestra „Luceafărului”. Am avut și un grup de copii cu care am lucrat, în paralel cu activitatea în cadrul Orchestrei Profesioniste a Consiliului Național Român. Mai târziu, în urma unor circumstanțe am înființat alături de alți colegei de-ai mei Orchestra „Rapsodia bănățeană”, care a funcționat timp de 5 ani, cu care am avut concerte foarte frumoase…





La prima vedere, Roxana impresionează prin felul său de a fi; prin amabilitatea, ținuta și eleganța sa, cu care-i uimește întotdeauna pe cei din jur. Muzica pentru ea este profesie și pasiune, iar în ceea ce privește activitate sa artistică, sunt multe de spus.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 24 februarie 2018