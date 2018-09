NOUL AN ŞCOLAR 2018/2109 (I)

Pe an ce trece, în școlile generale cu limba de predare română, numărul de elevi scade constant. Cifrele sunt îngrijorătoare.

Motivele pentru care s-a ajuns în această situaţie sunt legate, în primul rând, de natalitatea scăzută, de migraţia familiilor tinere în alte ţări, în căutarea unui trai mai bun, sau, pur și simplu, de părinții de etnie română, care își înscriu copiii la școlile cu limba de predare sârbă.

Partea pozitivă în trista noastră realitate este aceea că dacă într-o clasă sunt elevi mai puţini, învățătorii și profesorii au mai mult timp la dispoziție să se ocupe individual de fiecare elev și să-i acorde mai multă atenţie.

MUNICIPIUL ZRENIANIN

Numărul elevilor care frecventează cursurile în limba română în Municipiul Zrenianin s-a majorat în comparaţie cu anul şcolar 2017/2018, datorită celor 5 copii din Ecica înscrişi în clasa I. Cursurile în limba română maternă sunt frecventate de elevii din Ecica şi Iancaid, la şcolile generale ”Dr. Aleksandar Sabovljev”şi „Đura Jakšić” din Zrenianin, inclusiv unitatea afiliată din Iancaid.

Astfel, dintre cei 49 de elevi care se instruiesc în aceste două unităţi de învăţământ cu predare în limba română, 45 sunt înscrişi la Şcoala „Dr. Aleksandar Sabovljev”din Ecica, iar doar 4 şcolari din Iancaid se instruiesc la ciclul I-IV, în această localitate.

Potrivit informaţiilor primite de la Marin Bugar, directorul Şcolii Generale „Dr. Aleksandar Sabovljev”din Ecica, în această instituţie de învăţământ cursurile se desfăşoară în şapte despărţăminte, respectiv 20 de elevi fiind repartizaţi în clase combinate I-III şi II-IV ale ciclului inferior, iar la ciclul V-VIII 25 copii se instruiesc în limba română.

Din totalul de 285 de elevi, 240 copiii sunt înscrişi la secţia sârbă şi 45 se instruiesc în limba română, numărul acestora majorându-se în acest an şcolar cu 4 la Secţia română şi cu 4 elevi care vor frecventa cursurile în limba sârbă. Bucură faptul că în acest an şcolar 5 boboci au intrat în băncile şcolii, însă în următorii ani va scădea numărul elevilor vor frecventa cursurile în limba română maternă.

Actualmente, de la an la an numărul copiilor este în continuă schimbare, la ambele secţii, dar în genere trendul este negativ. Şcola dispune de cadre de specialitate ca toate obiectele să fie predate în limba română, cu excepţia disciplinelor fizică și matematică. De asemenea are o bibliotecă cu un fond de 13.200 de cărţi, 6.500 de titluri fiind în limba sârbă, 5.500 în limba română, iar 200 în limbi de circulaţie universală.

În Municipiul Zrenianin, alături de Şcoala din Ecica mai funcţioneză încă o unitate de învăţământ în care elevii de naţionalitate română frecventează cursurile în limba maternă. Este vorba despre Şcoala din Iancaid, afiliată instituţiei de învăţământ “Đura Jakšić” din Zrenianin.

Elevii din Iancaid frecventează în satul natal doar cursurile la ciclul I-IV, urmând ca în anul școlar 2018/2019 din clasa a V-a și până la clasa a VIII-a 15 elevi din Iancaid săfacănaveta, pentru a frecventa cursurile Şcolii Generale “Đura Jakšić” în limba sârbă. Fiind vorba despre elevii de naţionalitate română, numărul acestora scade vertiginos în ultimii ani la Iancaid.

În 3 despărţăminte, deci în clasa I – doi elevi, a II-a – un elev şi a IV-a – un elev, sunt înscrişi doar 4 elevi, instruiţi de un cadru didactic. Până în anul şcolar 2005/2006, procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în două clase combinate, însă, din cauza numărului scăzut de elevi, acum toate 4 clasele sunt instruite de un cadru didactic, iar la grădiniţă de un educator.

La grupa mijlocie sunt înscriși 3 copii, iar la grupa preșcolarilor figurează încă trei viitori elevi. Directoarea Vesna Mađarev ne informează că în ultimii ani instituţia şcolară pe care o conduce a adresat cerere privind aprobarea funcţionării în continuare a Şcolii din Iancaid, iar instituțiile competente de fiecare dată au dat aviz pozitiv, ceea ce a reuşit şi în anul şcolar 2018/2019. În acest an, numărul total al elevilor Școlii Generale “Đura Jakšić” este de 553, dintre care 55 de boboci, respectiv elevi înscriși în clasa I, dintre care 2 frecventează cursurile în limba română, la Iancaid.

COMUNA JITIȘTE

Se spune că în viață cele mai frumoase sunt începuturile! În școlile din Comuna Jitiște, precum în toate celelalte, a început un nou an școlar. Se simte frumusețea acestui început pe chipurile elevilor și profesorilor din școlile noastre, dar și ale părinților. Cu toţii au mari aşteptări și speră că ele se vor împlini.

În Comuna Jitiște sunt trei centre școlare. Centrul Școlar ,,Sfântul Sava” din sediul comunal cu trei școli afiliate, cea din Torac, cea din Banatski Dvor și cea din Ravni Topolovac, apoi Centrul Școlar ,,Nikola Tesla” din Banatsko Karađorđevo, care are două școli afiliate: școala din Torda și cea din Čestrereg, și Centrul Școlar ,,Miloš Crnjanski” din Srpski Itebej, cu școlile afiliate din Hetin și Međa.

În cele 10 școli generale, în anul școlar 2018/2019 sunt înscriși în jur de 815 elevi, dintre care 32 elevi la Torac frecventează cursurile cu limba de predare română, iar la Torda și Srpski Itebej 187 de elevi frecventează cursurile cu limba de predare maghiară, având în vedere că Ș.G. ,,Adi Endre” din Torda este pur maghiară. Când vorbim despre „boboci”, în clasa I sunt înscriși 133 de elevi la nivel comunal.

Norica Raşa, directoarea adjunctă a Şcolii Generale „George Coşbuc”, a declarat următoarele: „În şcoala noastră, 32 de elevi din clasele I-VIII frecventează cursurile în limba română, iar 97 în limba sârbă. Din păcate, în clasa a VIII-a cu limba de predare română nu avem niciun elev, ci doar în limba sârbă.

Numărul de elevi care frecventează cursurile în limba română este tot mai mic în fiecare an, aşa că şi anul acesta avem şi o clasă combinată I-IV, învățător fiind Firuț Baloș”.

În continuare, doamna Norica Raşa a spus: „Anul acesta la școala noastră în clasa I, la despărțământul cu predare în limba română, avem șase elevi, iar 13 elevi sunt înscriși la despărțământul cu predare în limba sârbă, în total fiind 19 boboci.

Şcoala din Torac are toate cadrele didactice necesare, atât pentru predarea în limba română, cât și pentru predarea în limba sârbă. Fiecare elev din clasa I a primit din partea Şcolii din Torac un caiet şi un penar.

A fost organizat şi un program de bun venit pentru aceşti elevi. Doresc ca elevii să se bucure de un an școlar plin de succese și de împlinirea realizărilor propuse”.



