Investiţiile cu capital străin vor avea prioritate

Planul de acţiune al comunei Alibunar va fi axat pe realizările prioritare: redresarea economiei şi intensificarea colaborării între autorităţi și cetăţeni, a accentuat Siniša Gavrančić în interviul acordat presei.

,,În comuna Alibunar, anul trecut a fost sub semnul realizărilor. Ecoomia s-a dezvoltat, iar noi am pus accentul pe aşa-numita economie verde. În toamna anului trecut am pus în în funcţiune primele turbine eoliene care produc curent electric din curenţii de aer, care sunt o sursă regenerabilă de energie. Parcul eolian reprezintă o investiţie semnificativă realizată cu capital străin. Este de importanţă majoră atât pentru o comună subdezvoltată cum este Alibunar, cât şi pentru țară ca întreg. După cum au apreciat experții, la momentul de față acesta este cel mai mare parc eolian pe teritoriul Serbiei.

Ion Mărgan

Autorităţile comunale sunt convinse că acest proiect va aduce bunăstare întregii comunităţi, mai ales în contextul economiei verzi. În legătură cu folosirea energiei regenerabile, mai putem aminti deschidera fabricii pentru producția combustibilului de biodiesel. Astfel se vor fi și noi locuri de muncă.