Crăciunul este un moment unic, când toţi încercăm să facem ,,curăţenie în suflet”, când uităm de griji şi ne încălzim inimile cu iubire şi bucurie. În această perioadă urmărim filme tematice, ascultăm colinde şi ne lăsăm purtaţi de versuri sau proză despre viaţa Mântuitorului.

Crăciunul este un subiect abordat în toate domeniile. În ultima vreme, este o temă comercializată, însă semnificațiile profunde își găsesc originile în literatură, film, muzică, dar și în marile opere de artă plastică.

Crăciunul și Moș Crăciun în literatură

Când ne gândim la sărbătoarea Crăciunului, avem cu toţii în minte nişte romane, nuvele sau scene din literatură. S-au ţesut multe poveşti în legătură cu această sărbătoare, începând din vremurile legendelor până în zilele noastre. Crăciunul apare fie ca o ocazie pentru a aduna mai multe personaje la un loc cu ocazia unei petreceri (cum se întâmplă şi în realitate), fie pentru a sublinia singurătatea unui personaj. E prilej pentru a medita la trecut şi pentru a începe o schimbare în viaţă.

Autorul englez Charles Dickens a scris cartea ,,Viaţa Domnului nostru” în 1849 cu gândul la cei mai importanţi cititori: propriii lui copii. Declaraţie de credinţă, volumul este o trambulină pentru convingerile lui Charles Dickens, care îşi arată fără echivoc respectul pentru religia creştină. Scriitorul îşi foloseşte talentul de povestitor pentru a pune povestea din Evanghelie într-o nouă lumină.

Pe Charles Dickens multă lume îl asociază cu scrierea „Poveste de Crăciun”, care a fost ecranizată inclusiv de ,Disney”, el fiind numit autorul cel mai des asociat cu sărbătoarea Crăciunului. O scriere asemănătoare are şi Lev Tolstoi, intitulată „Crăciunul special al bătrânului Panov”, ecranizată ca desen animat. Ambele scrieri au ca personaj principal un bătrân care reflectează la ce înseamnă Crăciunul. Povestea lui Tolstoi e mai puţin violentă. Bătrânul nu duce o viaţă zgârcită precum cel al lui Dickens. La Tolstoi, bătrânul are un vis în care Iisus îi vorbeşte şi-i spune că-l va găsi de Crăciun. Mai înainte, bătrânul citea povestea şi-şi închipuia cum l-ar fi ajutat pe copil, dar şi pe părinţii săi. Dorinţa i se îndeplineşte în sensul că îşi arată generozitatea faţă de mai multe persoane în ziua de Crăciun. Ne amintim de spiritele Crăciunului trecut, prezent şi viitor care-l vizitează pe bătrânul Scrooge. Aici însă nu e nevoie de ele. Bătrânul rus nu are fapte zgârcite pe conştiinţă. Pare naiv să îl aștepte la propriu pe Iisus, însă oricine mai trăieşte uneori în imaginație. O altă povestire a lui Tolstoi având ca subiect Crăciunul este „Christmas Party”. Asistăm la problemele unei familii ruseşti, dar şi la o plimbare cu sania prin zăpadă într-un decor romantic. Ce se întâmplă de Crăciun? Vedem toate situaţiile ilustrate în această povestire: reflectarea asupra unor probleme din prezent, adunarea unei familii şi a unor prieteni pentru a sărbători, exprimarea unor dorinţe. Când vine vorba de căsătorie, vedem cum părinţii se gândesc la chestiuni practice, la căsătorii aranjate, iar tinerii la un moment dat se comportă ca niște copii care vor o jucărie pe care nu o pot avea. Asistăm la o trecere de la discutarea problemelor la bucuria momentului odată cu plimbarea. Nuvela începe trist, cu frământări legate de avere şi căsătorii, dar pe parcurs tinerii le uită şi, pur şi simplu, se bucură că sunt împreună de sărbători.

Articolul integral în săptămânalul Libertatea, nr. 51 din 23 decembrie 2017