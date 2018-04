Așa am putea să o descriem pe Olivera Vardić din Vârșeț, o tânără cu aură deosebită și tenacitate în priviri. Prin felul ei de a fi, Olivera impresionează la prima vedere.

S-a născut la Belgrad. Acolo a trăit și a lucrat până în anul 2010. Viața a adus-o în frumosul și pitorescul oraș de sub poalele dealului vârșețean. Dragostea pentru artă și creativitate i-au croit calea. A înlocuit munca la birou cu munca creativă, care îi aduce deplină satisfacție.

„Dintotdeauna mi-a plăcut lucrul de mână și am fost înclinată spre creație. Dintr-o pură dragoste pentru artă și bijuterii, am făcut mărgele. După un studiu serios, am descoperit toate posibilitățile și am ajuns la concluzia că singura limită poate fi imaginația. Pentru mine, mărgelele sunt o magie. Îmi place să experimentez cu stilurile, să fac bijuterii și obiecte vestimentare din mărgele. Combinațiile infinite de culori și forme, de mărgelele și cristalele, îmi aduc bucurie”, mărturisește interlocutoarea noastră.

În orașul german Sttutgart, Olivera și-a expus creațiile cot la cot cu nume de rezonanță în arta bijuteriilor. Acolo a cunoscut artiste din Europa, America și din Singapore. Colierul realizat de ea a ocupat un loc de cinste, cu alte piesele alese. Sunt țări în care confecționarea colierelor reprezintă o îndeletnicire serioasă și ridicată la rang de artă, astfel că se organizează târguri și concursuri internaționale de profil.

