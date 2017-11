Cristina Dalea este o tânără frumoasă, talenată și ambițioasă. În frageda copilărie și-a propus să își dedice viață muzicii. Pentru Cristina, muzica este un balsam al sufletului, care îi face fiecare zi mai frumoasă. A reușit ca de-a lungul timpului să adune în palmares mai multe recunoștințe și premii.



„Mi-am dedicat viața muzicii. Doresc să cred că sunt persoana pe care te poți baza în fiecare moment, dar și cu care poți să te distrezi. Cred că primele amintiri din copilărie sunt legate de muzică…” – evidențiază tânără noastră interlocutoare și adaugă:

„Țin minte că la doi ani cântam la chitară melodia „Floricică mică”. Probabil aceste cuvinte au fost printre primele pe care le ştiam la acea vârstă. Cred că a fost clar, încă pe atunci, că vreau să mă ocup cu muzica. Poate că de aceea amintirile mele cele mai dragi sunt legate de muzică.

De mică mică mi-a plăcut să cânt. Nu eu am ales pianul, ci fratele meu Cristian. El a fost primul care a început sa înveţe notele. Eu încercam să cânt melodiile pe care le auzeam la radio saula televizor. Mama şi tata au văzut că mă descurc şi au decis să mă ducă la prof. Pascu. Mai târziu m-am înscris la Școala de Muzică din Zrenianin, departamentul din Covăciţa. Recunosc că abia am aşteptat să termin cei şase ani de şcoală! Uram faptul că trebuia să exersez foarte mult la pian. În timp ce prietenii mei se jucau, eu trebuia să stau în casă. Era foarte greu. Nu ştiu din ce cauză în clasa a cincea am decis să mă înscriu la şcoala medie la Zrenianin. Am început să exersez foarte mult și, într-un final, mi-am atins obiectivul. Aşa am cunoscut-o pe profesoara de pian Tina Nikolovski, care m-a încurajat să mă înscriu la facultate. Aici am cunoscut-o și pe profesoara Nataša Mitrović”.

La Festivalul de Muzică Ușoară „Tinerețea cântă” participă încă din copilărie: „Particip încă de mică. Îmi amintesc de clipa în care am apărut prima dată pe scenă. Simțeam că toate visurile mele s-au împlinit. Concursul și premiul laureatei au fost momente importante în viața mea. Mi-am dorit ca într-o zi să mă pot ocupa şi cu muzica uşoară, nu numai cu muzica clasică. În clasa a treia la şcoala medie, am participat la întrecerile republicane pentru muzica de cameră. Împreună cu prietena mea Tijana Cerović am câştigat premiul laureatelor. În anul următor, tot la întrecerile republicane, m-am clasat pe primul loc la pian. Anul acesta, în mai, am câştigat premiul laureatei la cea de-a IV-a ediție a concursului internațional de la Smederevo. Sunt membră a corului de femei „Collegium musicum” condus de Dragana Jovanović. Împreună cu această formație am călătorit la Atina, Pola, Salonic și prin mai multe localități din Serbia.

Mariana STRATULAT

