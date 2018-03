Când factorii de mediu și schimbările de vreme interacționează cu un organism sensibil, rezultatele constau în disconfort.

Martie a început cu zăpadă, polei și ger, a continuat cu temperaturi primăvăratice de până la aproape 20 de grade, ca la numai câteva zile diferență valorile termice să scadă sub zero grade în orele dimineții și puțin peste zero în cursul zilei. Foarte mulți oameni au resimțit efectele negative produse de schimbările bruște de vreme. Potrivit staticilor, un om din trei resimte schimbările de temperatură și presiune atmosferică. Cei mai predispuși la capriciile climei este populația din orașe, întrucât petrece mai mult timp în spațiul închis.

Personele meteosensibile sunt cele care suferă de anumite afecțiuni, sunt predispuse la afecțiuni și tulburări psihice sau au suferit fracturi și operații. Stările de disconfort se accentuează atunci când sunt precipitații.

