Conform tradiției, în fiecare vară, suedezii noștri domiciliați în Suedia organizează tradiționala competiție sportivă „Cupa Libertății”, cu scopul de a-și păstra tradițiile și de nu a uita de unde au plecat. De la Georgel Țera, președintele Clubului „Banat”, am aflat cum a decurs ediția de anul acesta:

– În vara acestui an am organizat încă o ediție reușită a tradiționalei noastre manifestări sportive „Cupa Libertății – Suedia 2018” , ajunsă la ediția a 26-a. Este de admirat faptul că aici, într-o țară îndepărtată, „Cupa” se organizeză de 26 de ani și sperăm să o păstrăm și în viitor, pentru că am reușit să transmitem această dragoste pentru tradiție și în rândurile tinerilor. La ediția de anul acesta au participat urmatoarele sate: Râtișor, Grebenaț, Marcovăț, Vlaicovăț, Mărghita, Coștei, Satu- Nou și Vârșeț. Turneul a fost deschis de finaliștii de anul trecut –echipele din Râtișor și Grebenaț.Le dorim mult succes și să rămână devotați „Cupei” și în anii viitori!

Mariana STRATULAT

