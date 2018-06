Implicarea socială a tinerilor poate fi analizată din mai multe puncte de vedere: problematica privind integrarea în muncă, cele care privesc întemeierea unei familii, drepturile și obligațiile de cetățean, raporturile față de ceilalți oameni în cadrul comunității, protecția mediului și aspectele referitoare la responsabilitatea față de propria persoană.

Toate acestea vor putea constitui modalități adaptative de răspuns la rigorile societății actuale: traiul în condiții de austeritate impus de criza economico-financiară, diminuarea numărului locurilor de muncă și a motivației muncii, scăderea interesului pentru constituirea unei familii, costul ridicat al creșterii copiilor, degradarea calității mediului natural, constrângerile impuse de societatea cunoașterii privind acomodarea la ritmul rapid al schimbărilor, la dinamica fluxurilor informaționale, condiționări rezultate din racordarea la cerințele profesionale, care presupun standarde de cunoaștere din ce în ce mai înalte.

Zăria Olar, profesor din Alibunar: În opinia mea, statul român a făcut un gest foarte bun prin faptul că oferă studenţilor noştri studii gratuite. La ora actuală există un număr respectabil de studenţi care şi-au absolvit studiile universitare în ţara prietenă şi vecină România. Majoritatea dintre ei s-au întors în Serbia, unde profesează şi deţin posturi de muncă responsabile. Când afirm aceasta, mă refer şi la fiul meu, care a terminat medicina veterinară în România şi actualmente este angajat pe postul de medic veterinar la o staţie de veterină din împrejurime. Cred şi sunt convins că trebuie să ţinem cont de viitorul copiilor noştri şi să le asigurăm condiţii de viaţă oneste.

Romanţa Glanda, profesoară din Petrovasâla: Mulţi dintre studenţii din Serbia, bursieri ai statului roman, rămân în România sau pleacă în străinătate, dupa absolvirea studiilor. Aşadar, cu această ocazie i-aş încuraja pe cei care au şansa să se reîntoarcă în Serbia. Un mic sfat pentru ei ar fi: să se bazeze şi să aplice pentru un viitor post la firme sau clinici private, dacă nu pot intra în instituţiile de stat. Un astfel de exemplu este fiica mea, care după absolvirea studiilor s-a întors în ţară şi acum lucrează într-o companie străină pe un salariu foarte bun.

Daniela Bira din Panciova: În urmă cu mai bine de zece ani, mi-am dorit să mă înscriu facultate în România, tatăl meu fiind român. La acea vreme, înscrierea s-a făcut prin intermediul unor organizații ai căror membri trebuia să ne facem. Nu am știut cum merg lucrurile. Nu am aderat la aceste organizații și am rămas fără bursă. Am avut posibilități financiare limitate.

Bursierii statului român sunt privilegiați. De aceea trebuie să facă mult mai mult pentru comunitate. Am impresia că după ce termină studiile pierd din vedere acest lucru. Își văd de treburile lor, fără să se implice prea mult în viața comunității românești.

Iovan Ancăițan din Satu-Nou: Prin însuși faptul că merg la studii în România, tinerii promovează cultura și identitatea noastră. Nu aș vrea să vorbesc la modul general, dar pot să spun sunt băieții și fetele termină studiile și se implică în viața comunității românești, deși cred că numărul acestora ar putea crește. Oricine poate avea o contribuție în domeniul în care s-a specializat, fie că este vorba de cultură, calculatoare, sport, veterină, medicină… Întotdeauna există loc de mai bine.

Miloş Gian, dentist din Vârşeţ: Părerea mea este că o parte a timpului nostru liber trebuie să o petrecem în viaţa comunităţii româneşti. A fi activ într-o comunitate, înseamnă a contribui la dezvoltarea şi continuitatea acestei comunităţii, atât în prezent, cât şi în viitor. Din păcate, aceasta se întâmplă tot mai puţin, din cauză că tot mai mulţi studenţi români din Serbia, bursieri sau nebursieri ai statului român, se hotărăsc să rămână în ţara în care îşi fac studiile sau sunt hotărâţii să plece mai departe, pentru a găsi un viitor mai bun. Personal sunt foarte trist de ceea ce se întâmplă şi sunt sigur că, dacă va continua, acest fenomen o să ducă la dispariţia comunităţii româneşti din Serbia.

Protopop Florenţiu Ianeş din Vârşeţ: implicarea lor ar putea fi mai amplă. Din păcate suntem martori la o apatie generală, nu doar la studenţii, ci la tineri în general. Acest fapt este o urmare a modului de viaţă în care reţelele de socializare de pe internet şi emisiunile TV contribuie la o satisfacere falsă a trebuinţelor de comunicare. Acestea duc la o izolare a individului, schimbând astfel modul de funcţionare a societăţii.

George Petrovici: Studenții noștri se pot implica în viața comunității românești din Serbia doar când sunt la vacanță, și acest lucru doar cu condiția că doresc să o facă. Mulți pleacă atunci pe la mare sau, pur și simplu, se distrează în modul lor. Puțini sunt cei care sunt implicați în vreo organizație, în vreo asociație sau au o altă funcție. În general sunt implicați mai des în viața culturală, fiind membri ai societăților cultural-artistice din localitatea lor, cu care se pregătesc în timpul verii pentru a participa la Marele Festival sau iarna la Festivalul de Colinde. În rest, își caută de învățat și de studii și îi lasă pe cei de acasă să aibă grija de comunitatea noastră.

Iorga Mihai din Zrenianin: Cunosc multe exemple de foști studenți de la noi care sunt implicați în viața comunității, în special în activitățile culturale, dar și de studenți care au terminat facultățile în țară și contribuie la păstrarea identității noastre. Dar totuși, având în vedere că suntem tot mai puțini, iar în unele localități nu mai există activități în mai aproape toate sferele vieții comunității românești, includerea studenților noștri, bursieri ai statului român, ar trebui să fie sută la sută. Din numărul total de studenți, bursieri ai statului român, foarte puțini se includ în viața socială, culturală sau spirituală a comunității românești din Serbia. Părerea mea este că toți care au posibilitate și voință, trebuie să se implice în mod activ și să contribuie la promovarea comunității românești din Serbia.