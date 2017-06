Sâmbătă, 27 mai curent, la Şcoala Generală ,,2 Octombrie” din Nicolinţ, sub auspiciile Ministerului Învăţământului şi cu sprijinul Secretariatului Provincial pentru Învăţământ, au fost organizate Competiţiile Republicane la Limba Română şi Cultura Exprimării. Şi-au dat concursul şase elevi din clasa a VIII-a de la următoarele şcoli generale: ,,2 Octombrie” din Nicolinţ, ,,Sfântul Gheorghe” din Uzdin, ,,Olga Petrov” din Vârşeţ şi ,,Gheorghe Coşbuc” din Torac.

Testele au fost întocmite de o comisie de specialitate cu următoarea componenţă: prof. dr. univ. Marina Puia Bădescu, prof. dr. Virginia Popović, şi prof. dr. Rodica Ursulescu-Miličić de la Departamentul de limba şi literatură română din cadrul Facultăţii de Filosofie din Novi Sad.

Directoarea şcolii din Nicolinţ, Mărioara Đurić, a adresat cuvinte de salut şi a ţinut să mulţumească ministerului de resort, organelor provinciale care au facilitat organizarea competiţiilor şi Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, îndeosebi Anişoarei Ţăran, coordonatoarei Departamentului pentru învăţământ al C.N.M.N.R.

În urma evaluării testelor, comisia de specialitate a prezentat rezultatele. Daniela Turcoane din Nicolinţ a obţinut 19,75 de puncte şi s-a clasat pe primul loc. Locul doi l-a ocupat Victor Ungur din Torac, cu totalul de 17,25 puncte. Pe locul trei s-a calificat Cosmin Ivaşcu din Vârşeţ (16,25 puncte), pe locul IV Anastasia Oalge din Uzdin (16,25 puncte), pe locul V Sebastian Despot din Vârşeţ (16,25 puncte), iar Ramona Luchici din Vârşeţ ( 16,25 puncte) a încheiat concursul pe locul VI.

– Sunt mulţumită de rezultat. Mulţumirile mele se îndreaptă către doamna profesoară de limba română Romanţa Glanda, care m-a ajutat să mă pregătesc pentru concurs. Nu în ultimul rând, le mulţumesc colegilor de clasă care m-au încurajat şi mi-au urat succes. Am muncit foarte mult ca să obţin această performanţă. Sunt mândră de faptul că prin muncă asiduă mi-am împlinit visul. Am primit premiul la care m-am aşteptat, a spus Daniela Turcoane, deţinătoarea premiul întâi.



– Îmi prezintă o adevărată satisfacţie de a oferi un sprijin elevei exemplare Daniela Turcoane. Este o elevă perfectă din toate punctele de vedere. A realizat succese de invidiat la câteva obiecte şcolare, aşa că este foarte uşor să lucrezi cu o elevă cum este Daniela. Mă mândresc cu succesele ei pe care le-a realizat, a declarat profesoara Romanţa Glanda.

– Pentru aceste competiţii republicane elevii, evident, au depus mai multă muncă şi au făcut pregătiri temeinice. Vorbind în numele comisiei de specialitate care a întocmit testele, constatat că participanţii au prezentat un interes mai mare, astfel că nici rezultatele nu au lipsit. Competiţiile au decurs fără impedimente. Gazdele s-au dovedit a fi buni organizatori, oferindu-ne ospitalitate impecabilă. Tuturor participanţilor le dorim mult succes pe viitor, să păstreze şi să cultive limba română care este o comoară a românilor de pe aceste meleaguri, a menţionat, între altele, prof. univ. dr. Marina Puia Bădescu.

