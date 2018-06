Se pare că vorbim despre un cuvânt care ne lipseşte; nu în cărţi şi dicţionare, ci în viaţa de zi cu zi. Este foarte greu să determinăm graniţele decenţei, legea cuviinţei, a moravurilor. Chiar dacă există un cod al bunelor maniere, interpretarea acestuia rămâne, totuşi, la latitudinea oamenilor. Până la urmă, să fii decent, presupune, înainte de toate, să hotărești că îți doreşti să ai o conduită pe care să o poți descrie ca fiind decentă.

Decenţa este o chestie care ţine de anturaj și cultură, dar şi de percepţiile oamenilor. Unii consideră indecentă intrarea unei femei în biserică dacă nu este îmbrăcată adecvat, cu năframe şi haine care să îi acopere până chiar şi o parte din obraji. Pentru alţii, decolteurile exagerate nu reprezintă un atac la decența de care femeia ar trebui să se dea dovadă în biserică. La fel este şi cu limba: discursul celor care conduc societatea noastre este aşteaptat să fie îngrijit, să promoveze valori culturale care să aibă un efect la păstrarea identităţii cultural-naţionale, fie că reprezintă o contribuţie culturală prin faptul că scot în evidenţă adevăruri universale.

Scria şi Mihail Sadoveanu că „toate adevărurile sunt legi, dar nu toate legile sunt adevăruri”. Aici se ascunde şi decenţa, pentru că, indiferent de faptul că avem un cod al bunelor maniere, avem un set nelimitat de posibilităţi de interpretare a acestor reguli supreme de bună conduită.

La capitolul decenţă, nu ştiu cum am putea interpreta ideea anunțului din această primăvară că la toamnă pensiile vor fi mărite sau că, mai precis, vor reveni la nivelul din urmă cu câţiva ani. Decenţa, sau antonimul acesteia, a intrat în atenţia opiniei publice după ce într-o fântână arteziană au fost puse bărci. Aceasta s-a întâmplat într-un oraş de pe malul unui fluviu, pe care acestea au putut pluti fără nicio problemă. Se pare că în fântâni arteziene bărcile sunt mai sigure și că nu se pot scufunda. Știm că în ultima vreme alte vehicule au avut probleme. Vehiculele zburătoare au căzut. Poate că din cauza acestui fapt am devenit mai prudenți și că vehiculelele plutitoare să nu le punem pe ape adânci. Mai bine afectăm decenţa unor acţiuni ale organelor şi instituţiilor statului, decât să punem sub semnul întrebării siguranţa vieţilor omeneşti.

Mircea LELEA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 25 din 23 iunie 2018