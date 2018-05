Branduri pe placul cumpărătorilor

Zilele trecute a avut loc deschiderea festivă a primului retail park „Stop shop” la Vârşeţ, care este o investiţie a Companiei „Immofinanz” din Austria. Vizitatorii au avut ocazia să se bucure de un program fantastic pe întreg parcursul zilei. La ceremonia de deschidere au participat primăriţa Vârşeţului, Dragana Mitrović, şi reprezentanţi Companiei „Immofinanz” din Austria.

Sunt foarte mulţumită că Compania”Immofinanz” a decis să realizeze o investiţie atât de mare în oraşul nostru. Cea mai mare importanţă a construirii unui retail park constă tocmai în aceea că aduce în Vârşeţ câteva noi locuri de muncă oamenilor tineri. Toţi cetăţenii vor avea la dispoziţie o gamă largă de produse de mare calitate, datorită cunoscutelor branduri internaţionale”, a menţionat Dragana Mitrović, primăriţa Vârşeţului.

Conform spusele de către Joška Piteša, reprezentantul Companiei „Immofinanz” în Serbia, în acest retail park din Vârşeţ au primit posturi de muncă circa 100 de muncitori noi. El a invitat vârşeţenii să viziteze acest nou centru de vânzare, unde pot procura valori bune în schimbul banilor lor şi pot avea o experienţă unică, eficientă şi plăcută când este vorba de cumpărări.

Cu numai o săptămână în urmă l-am deschis pe cel de la Požarevac. Acest fapt confirmă promisiunea pe care am dat-o în anul 2015, când am intrat pe piaţa din Serbia, că opţiune noastră este de a rămâne aici şi de a ne extinde lanţul multinaţional de retail park-uri. În urmă cu doi ani şi jumătate am început să investim în stop shop-ul nostru. Gândul a fost să investim aproape 60 milioane de euro, însă odată cu terminarea retail park-ului din Vârşeţ, această sumă am depăşit-o, a declarat Ditmar Rajndl, directorul Companiei „Immofinanz

Vasilie PETRICĂ

