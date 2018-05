Păstrarea limbii şi a identităţii naţionale

În urmă cu 15 ani, Liljana Lazareska a intrat în jurnalism. Mai întâi, a fost ziaristă la Televiziunea Panciova, unde a redactat reportaje pentru emisiunea în limba macedoneană „Banatsko sunce”. De mai bine de 12 ani este jurnalistă la emisiunea „Macedonsko sunce” care se difuzează la Radio Televiziunea Voivodina. Emisiunea o realizează redactorul Zlatko Jankulovski din Novi Sad şi jurnalista Lazarevska, corespondentă din Panciova.

„În decurs de jumătate de oră, atingem subiecte din toate segmentele vieţii macedonenilor din Voivodina. Urmărim şi situaţia actuală din capitala Serbiei, acordăm atenţie specială promovării limbii şi culturii macedonene, păstrării tradiţiei macedonenilor din Serbia. Prima emisiune ,,Makedonsko sonce” (,,Soarele macedonean”) a fost difuzată pe data de 17 decembrie 2006. La 1 decembrie 2012, la Panciova a fost fost înființat punctul de corespodenţă pentru programul în limba macedoneană”, spune Liljana Lazareska.

Emisiunea în limba macedoneană este difuzată în premieră în fiecare duminică de la ora 18, pe canalul doi al Radio Televiziunii Voivodina, iar în reluare marţi. Majoritatea conținutului este prezentat şi în emisiunea ,,Paleta”.

Liljana Lazareska este, de meserie, profesor de limba macedoneană şi literatură iugoslavă. Căutând un post de muncă, a intrat în jurnalism.



Înainte de a se căsătoria cu Atanas Lazareski din Panciova, a lucrat în învăţământ la Tetovo, unde și-a cunoscut soţul. Și-a dorit să profeseze la Strumica, oraș din care își trage originile. La vremea respectivă, mulți compatrioţi de-ai ei au optat pentru aceeași profesie. Ljiljana a părăsit Strumica căutându-și post de muncă.

Pentru ca macedonenii, dintre care aproape 11.000 sunt în Voivodina, să-şi păstreze identitatea şi limba, Ljiljana s-a implicat în multe proiecte. Cu câţiva ani în urmă, la Vârşeţ, Gudurica, Plandişte, Jabuca şi Kačarevo a susținut cursuri în limba macedoneană sub genericul „Dobredojdovte na makedonski jezik”. În anul şcolar 2012/13, eforturile au dat roade: conform tuturor reglementărilor din Republica Serbia, este posibilă învăţarea limbii macedonene cu elementele ale culturii naţionale. De atunci, Ljiljana predă în limba macedoneană la Școala Generală ,,Goce Delcev” din Iabuca, iar ulterior a început să profeseze şi la Şcoala Generală ,,Žarko Zrenjanin” din Kačarevo. Elevii ei participă aproape la toate evenimentele şcolare din Iabuca, dar și la evenimentele de Ziua Limbii Materne, pe care de 12 ani le organizează organizaţia nonguvernamentală ,,In medias res“ în colaborare cu sătenii din Ivanovo. Aceşti copii participă și la concursul literar şi artistic din Titel, dar şi la fazele municipale, provinciale și republicane ale întrecerilor recitatorilor.

Angajamentele Liljanei Lazareska nu se încheie aici. Împreună cu un grup de intelectuali a înființat, la Panciova, Centrul Cultural „Blaže Koneski“ a cărui preşedintă este. Ljiljana este corespondentă la ziarul ,,Makedonska videlina“ şi redactor al revistei pentru copii în macedoneană „Sunica“. În ciuda acestor activități, are vechime în muncă numai datorită profesoratului.

Ljiljana Lazareska rămâne insistentă datorită interlocutorilor mulțumiți de rezultatul final și elevilor care adesea câştigă premii la concursurile literare, artistice şi la întrecerile recitatorilor.

Acest text este realizat în cadrul proiectului ,,Podul de cuvinte”, susținut de Ministerul pentru Administrația de Stat și Autoguvernarea Locală, în cadrul Concursului pentru acordarea surselor financiare din fondul pentru minoritățile naționale.

Vasile PETRICĂ și Liviu BULIC