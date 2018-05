Săgeţile noastre otrăvite se vor îndreptate întotdeauna către acei români care numai în aparenţă sunt români. Ei nu ne fac cinste deşi se străduiesc să-şi ascundă în spatele măştilor adevărata faţă, faţă hidoasă, fără patimi, a unor interese personale, diavoleşti.

Cuvintele dinainte sunt provocate de mânia care te cuprinde ori de câte ori când constaţi că există oameni care nu-şi cunosc lungul nasului şi care, ori de câte ori cască gura, dinăuntrul trupului le scapă câte o broască râioasă dimpreună cu cuvinte la fel de urâte la adresa poporului din care fac parte. Am să fiu mai explicit: din dorinţa de a fi pe plac unor impostori de la Bucureşti ei aruncă cu pietre în mărul de lângă drum ţipând că are fructe şi umbră sârbeşti. Dacă nu am reuşit să vă conving că Patria lor trebuie cu sfinţenie ocrotită şi pusă, precum o icoană, la inimă, înseamnă că toate cele spuse sunt spuse în van şi că oamenii aceştia nu merită să se numească oameni.

Patria este una cu fiinţa ta. Patria nu se trădează. Şi dacă eşti pus să o arunci la coşul de gunoi al istoriei de către duşmanii ei, nu trebuie să o faci, chiar dacă ţi se promite marea cu sarea şi ţi se dă cheile de la tezoreria Ministerului Românilor de Pretutindeni.

Oare, chiar atât de lipsiţi de orientare şi fără coloană vertebrală să fie liderii din Serbia de nord-est care continuă, când trec graniţa româno-sârbă, să împroaşte cu noroi şi venin ţara în care îşi au familiile, unde trăiesc şi se hrănesc, unde îşi potolesc setea şi demonstrează că nu sunt dobitoace?

Deunăzi, la un post de radio, chipurile, un haiduc al secolului XXI din Timoc nu mai înceta cu criticile la adresa Serbiei, că, vezi Doamne, nu oferă românilor drepturi constituţionale şi universale, că îi pune pe români în lanţurile asimilaţiunii şi că le blochează idealul de afirmare naţională.

Prof. dr. Florian COPCEA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea”, nr. 21 din 26 mai 2018