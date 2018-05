Ne păstrăm tradiția cu sfințenie

În ultimul timp, românii noștri din îndepărtata Suedia au organizat mai multe evenimente. Detalii aflăm de la colaboratorul nostru Georgel Țera, de origine din Coștei. În momentul de față, Georgel Țera este președintele Clubului Românilor „Banatul” din Suedia.

„Se știe că în Suedia ne-am creat propria oază de românism și că organizăm evenimente prin care să ne păstrăm tradiția și identitatea”, menționează interlocutorul nostru și adaugă: „Unul dintre membri clublui nostru Romonel Roman, s-a stins din viață prea devreme. Cinstindu-i memoria, ne-am propus să organizăm un turneu memorial de minifotbal care tinde să devină tradițional. La ediția din acest an au participat 12 echipe ale românilor domiciliați în Suedia. Am avut și invitați din Timișoara. Sperăm ca frumoasa colaborare cu ei să continue. În fiecare an de Ziua Femeii organizăm o seară festivă pentru doamne și domnișoare. Anul acesta au fost așteptate cu flori, cadouri, mâncare aleasă, muzică și voie bună.

Cu ocazia Sfintelor Paști, la biserica românilor, a fost oficiată slujba de înviere. În ziua următoare, la club am organizat un prânz comun pentru enoriașii bisericii noastre și oaspeții de la alte parohii.

Mariana STRATULAT

