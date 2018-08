Matematica – un joc util pe platforma educațională

Matematica, acel joc distractiv care i-a încântat copilăria, l-a transferat pe platforma educațională. Acum transmite studenților cunoștințele bogate și, în special, dragostea față de matematică. După cum ne mărturisește, la numai cinci ani a învățat mai întâi tabla înmulțirii, împărțirea, adunarea și scăderea, iar apoi să scrie și să citească. Am încercat să prezentăm în câteva fraze povestea unei doamne deosebite, care prin amabilitate, o ținută impecabilă și un zâmbet senin nu lasă pe nimeni indiferent. În ceea ce privește activitatea ei educațională, sunt multe de spus.

S-a născut la Kruševac, unde a avut o copilărie minunată. După absolvirea școlii elementare și a școlii inferioare de muzică, a absolvit Școala Medie de Pedagogie din Belgrad, Academia Pedagogică, Facultatea de Învățători și Facultatea de Filosofie – Departamentul de pedagogie. La Universitatea din Belgrad a făcut masteratul și doctoratul în domeniul metodicii de predare a matematicii. Este primul profesor pe clase din Serbia cu studii superioare. A lucrat la Facultatea de Pedagogie și Școala Superioară pentru Educatori din Belgrad și la Centrul pentru Inovații „Edusoft”, fiind și fondatorul acestuia. Este autor și coautor a peste 20 de studii și lucrări științifice, 12 manuale și mai multe softuri educaționale din domeniul matematicii pentru preșcolari.

La Târgul de Carte (2007) a obținut premiul I pentru cea mai bună resursă didactică – softul educațional „Vilingrad”, editat de Institutul pentru Manuale. Este fondatoarea clubului „Eureka” unde se desfășoară programe educaționale pentru copii cu vârste între 5 și 11 ani. Este căsătorită, are un fiu și trăiește cu familia la Belgrad.

În momentul de față predă materii din domeniul matematicii la Școala de Înalte Studii pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț. -La Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț lucrez de 8 ani. Înaintea interviului de angajare cu prof. Grozdanka Gojkov în 2010, la Vârșeț am fost o singură dată. După ce am revenit de mai multe ori, am îndrăgit acest oraș. Sunt fericită că îmi desfășor aici o parte activitatea profesională. Spre deosebire de Belgrad, Vârșețul este un oraș liniștit și aranjat, cu arhitectură și peisaje minunate, cu oameni inimoși. Aici am cunoscut foarte mulți colegi, studenți și colaboratori din instituțiile preșcolare, ceea ce reprezintă pentru mine o adevărată comoară.

Materiile pe care le predau la studiile de licență sunt Metodica de dezvoltare a conceptelor matematice inițiale 1 și 2 și Jocurile didactice. La studiile de specialitate predau Metodica de dezvoltare a conceptelor matematice inițiale și materia opțtonală Elemente matematice euristice. Sunt materii ce aparțin domeniului științific în care mi-am făcut doctoratul. Sunt foarte mulțumită de reacțiile studenților. Aceștia, interesați și implicați, frecventează atât cursurile teoretice, cât și cele practice. Schimbările pe care le-am introdus prin reforma programelor de învățământ oferă profesorilor posibilitatea de a organiza predarea în așa fel încât să existe o activitate continuă, să supravegheze activitatea studenților pe parcursul întregului semestru. Studenții își fac majoritatea obligațiilor înainte de examenul final, astfel că la urmă nu mai există surprize.

Întrebată din ce cauză a optat pentru matematică, prof. Aleksandra Mandić răspunde: „Am iubit matematica de mic copil. Două persone importante pentru mine au contribuit la acest fapt. Prima a fost mama mea, care a vorbit cu multă însuflețire despre profesorul ei de matematică din școala medie și mereu a subliniat importanța matematicii în școală. Cea de-a doua a fost învățătoarea mea, care a știut să ne transmită cunoștințe în așa modf încât mai degrabă am stat la orele de matematică să exersăm decât să facem sport la orele de educație fizică. În clasele mai mari, am avut norocul ca dirigintele să îmi predea matematica și fizica. A fost un profesor dedicat, cu atenția specială pentru elevii talentați la matematică. Orele au fost foarte bine organizate. Am mers la competiții și am avut succese frumoase. Studiile de masterat le-am făcut la profesorul academic Milosav Marjanović, care a considerat că trebuie să mă ocup cu metodica predării matematicii. Oamenii față de care am avut respect m-au susținut în demersul meu și nu mi-a fost greu să decid. Când un lucru ne place, el devine parte integrantă a ființei noastre”.

Activitatea științifică îi oferă satisfacție deplină: „Aș vrea să am mai mult timp pentru acest domeniu. La început, scriem lucrări pe teme propuse. În timp apar atâtea întrebări la care ne dorim să aflăm răspuns. Nu aș vrea să enumăr cărțile și lucrările științifice, conferințele și proiectele la care am participat de-a lungul anilor. S-ar putea să îi plictisesc pe cititori. Mă voi referi doar la anul curent. Zilele acestea apărea monografia „Jocuri matematice euristice”, ca rezultat al multor ani de studiu teoretic și experimental al sistemului de jocuri pe care l-am dezvoltat pentru preșcolari. Recent a fost publicată lucrarea științifică privind impactul jocurilor asupra dezvoltării mentale a preșcolarilor.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 11 august 2018.