Începând de anul trecut, în fruntea filialei din Panciova a celei mai de prestigiu case de asigurări din Serbia, ,,Dunav osiguranje” este Dragoljub Malović, manager și antreprenor și fost sportiv.

– Am avut fericirea să mă alătur unei echipe bune la filiala din Panciova. Avem cadre bune în toate segmentele, astfel că aici mi-am început activitate fără vreo dificultate. Am venit la această filială cu intenția să îmbunătățesc activitatea, nu doar să o continui. Înainte de venirea mea, activitatea la filiala din Panciova a stagnat. La scurt timp după ce am ocupat postul de director, cu ajutorul angajaților și al unor colaboratori am reușit să majorăm producția și premia asigurărilor. Șase luni mai târziu, am constatat că s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă în toate formele de asigurare, dar în special în domeniul asigurării mașinilor. Aici există spațiu să facem îmbunătățiri ca să rămânem lider. Când spun aceasta, mă refer la întreaga Casă de Asigurări ,,Dunav osiguranje” și, bineînțeles, la filiala din Panciova pe care o conduc și care acoperă teritoriul întreg al Banatului de Sud.

– În curând veți deschide și o unitate la Vârșeț. Putem spune că și această realizare este un semn al progresului despre care vorbiți?

– Am avut norocul să ocup acest post la finalul realizării Centrului ,,Dunav Auto” din Vârșeț care a durat aproximativ 10 ani. Centrul, care va fi deschis la data de 8 mai, întrunește standardele europene și reunește mai multe segmente de activitate, de la controlul tehnic și administrație până la alte forme în legătură cu domeniul asigurărilor. Vârșețul este unoraș mare și un centru important, așadar nu este exclus ca Centrul ,,Dunav auto” să devină într-o zi o filială. Centrul din Vârșeț este foarte frumos. În ceea ce privește productivitatea așteptările sunt mari.

– Ați spus că înainte să veniți la postul de conducere al filialei din Panciova activitatea a stagnat. Casa de Asigurări ,,Dunav osiguranje” este cea mai veche instituție de acest fel din fosta Iugoslavie. Având în vedere tradiția ei, sunt sigur că, în ciuda unor tulburări de moment, ați fost și ați rămas lider în domeniul asigurărilor?

– Având în vedere lunga tradiție, ne străduim să fim primii în toate segmentele de activitate. Concurența este aprigă. La momentul de față, pe piața din Serbiei sunt în jur de 25 de case de asigurări. ,,Dunav osiguranje” are capitalul de stat majoritar. Din această cauză sunt cea mai tare casă de asigurări. Am rezistat valului de case de asigurări din străinătate care au venit să realizeze profit în Serbia. Poate că prima lovitură a fost mai gravă, dar în scurt timp am obținut stabilitate. Managementului principal și oamenilor care și-au luat angajamentul să readucă instituția pe drumul vechi au reușit în acest demers. Așadar, după o ruptură mai mare la ,,Dunav osiguranje”, lucrurile s-au reașezat la locul lor. Pe zi ce trece, consemnăm progres. Când este vorba de responsabilitatea față de clienți, gradul de recuperare a pagubei în favoarea clienților este de peste 97%, ceea ce este de neînchipuit în cazul casele concurente. Eficacitatea și acoperirea teritorială sunt, de asemenea, la cote înalte. La fel este și în Banatul de Sud. Acoperim teritoriu întreg. Avem multe servicii, agenți în asigurări și o rețea foarte bine dezvoltată. Sunt mulțumit. Va fi din ce în ce mai bine.

– Faptul că însuși statul stă în spatele casei de asigurări oferă o garanție mai mare decât în cazul acelor case de asigurări din străinătate care așa cum ne-a învățat experiența, pot pur și simplu să dispară și să lasă clienții cu probleme?

– Este o întrebare foarte bună! Atunci când stă țara în spatele tău, clienții noștri au siguranță mai mare. Avem 3.000 de angajați – o adevărată armată de oameni. Nu avem voie să mințim sau să înșelăm clientul. Rezovăm totul într-o bună înțelegere cu clientul. Pe de altă parte, avem și o cocnurență neloială. Sunt patru sau cinci compenii străine mai tari, destul de corecte. Celalalte nu au decât adresă. Pot dispărea oricând cu banii clientului.

– Tocmai acest lucru voiam să vă întreb! Ce trebuie să știe clientul înainte să decidă unde va plăti asigurarea?

– În primul rând, trebuie să țină cont de numele și de biografia casei. Mai trebuie să cunoască ratingul, bonitatea pe piață a casei, procentul de recuperare a pagubelor. Astăzi, din păcate, la tender factorul de decizie este prețul oferit. Statul trebui să supravegheze tenderele și să protejeze casele mari de asigurări, pentru că în cazul în care apar pagube, iar casele mici dispar, nimeni nu poate ajuta. Există concurență neloială și în cazul asigurărilor auto obligatorii. Statul încearcă să reglementeze acest domeniu. Este o intenția salutară, mai ales înregistrarea procedurii de control tehnic. Fiecare mașină va avea dosarul său. Agențiile care reprezintă concurență neloială nu vor mai putea să manipuleze.

– Din ce alte motive cetățenii trebuie să vină la ,,Dunav osiguranje” și nu la o altă casă de asigurări? Citim pe site-ul vostru că oferiți și asigurarea culturilor agricoloe. Acesta este segmentul care îi interesează cel mai mult pe cititorii noștri. La ce se pot aștepta

– Asigurarea culturilor agricole este o categorie foarte imporantă de asigurări în Banatul de Sud, un agricultura este foarte dezvoltată. Întotdeuna există riscul de grindină sau de alte calamități naturale. Orice gazdă bună riscă să piardă totul peste noapte. Poate că doi ani totul va fi bine, însă în cel de-al treilea an grindina ar putea să distrugă culturile agricole și mașinile, așa cum s-a întâmplat în anul 2014. În țările din Occident, cum este Olanda, terenurile însămânțate sunt asigurate î n proporție de aproximativ 96%. La noi în țară, nu prea există acest obicei. De exemplu,anul trecut am fost în minus 400.000.000 dinari când este vorba de însămânțări, deși am respectat pe fiecare client și am achitat tot ce am avut. Asigurarea culturilor agricole este un risc nu numai pentru agricultori, ci și pentru casa de asigurări. Este mai puțin important cărei casă de asigurări i se adresează agricultorul. O gazdă bună și un țăran conștiincios trebuie neapărat să își asigure culturile sale. Garantăm că o eventuală pagubă va fi achitată, ceea ce nu pot afirma cu certitudine și despre alte case de asigurări, mai ales despre cele străine care sunt foarte rigide. În această privință, ,,Dunav osiguranje” este foarte flexibilă, pentru că nici statul nu poate permite ca un număr mare de agricultori să suporte pagube, mai ales că țara insistă investițiilor cât mai mari în agricultură.

