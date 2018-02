Se îndrăgostesc şi iubesc şi „nebunii” şi „înţelepţii”. Dragostea este presărată cu o doza de nebunie, dar, dragostea este şi o înţelepciune a omului. Când omul înţelept este îndrăgostit, simte o nebunie pozitivă, care trebuie controlată de el însuşi. Pe de altă parte, un om „nebun”, dar îndrăgostit, este şi înţelept, căci din dragoste şi un nebun poate realiza multe lucruri înţelepte.

Flavia Dalea, educatoare din Nicolinţ: După părerea mea, dragostea este un sentiment şi un fenomen iraţional, care nu poate fi înţeles nici de cea mai luminată minte, în urma căreia, fără să vrei şi fără să ştii, îţi uneşti destinul cu persoana iubită. Cred că iubirea adevărată este atunci când gândim cu inima şi simţim cu capul. Atunci apare un moment când putem compara dragostea cu o nebunie. Ea face miracole în fiecare zi: îl slăbeşte pe cel puternic şi îi dă forţă celui slab, pe nebun îl luminează, iar pe înţelept îl orbeşte. Într-un cuvânt, răstoarnă totul pe dos. Dragostea doar schimbă oamenii, ea rămâne aceeaşi.

Andreea Boraci, asistent pedagogic din Alibunar: Dragostea, ca şi fiecare relaţie, conţine un rezervor al speranţei. Părerea mea este că dragostea există de la începutul până la sfârşitul vieţii. Este un sentiment constant, ca şi ura. Când viaţa devine o monotonie plictisitoare, o transformăm în nebunie. Dragostea este o înţelepciune a nebunului şi nebunia înţeleptului, iar pentru mine înseamnă că ea are mai multă însemnătate pentru persoanele care gândesc mai mult cu inima decât cu mintea, dar are mai puţină însemnătate pentru aceia care o privesc dintr-o perspectivă logică. Dragostea, de fapt, este o temă inepuizabilă şi oricât s-ar scrie despre ea, mai rămân încă multe de scris.

Andrea Baba din Panciova: Dragostea pentru mine înseamnă respect reciproc între doi oameni. Dragostea nu este numai sentiment, ci este este o prietenie cu totul aparte. Persoana îndrăgostită este gata să iubească, să poarte de grijă altei persoane, să îi ofere suficientă libertate. Să iubești pe cineva înseamnă să accepți o persoană cu toate virtuțile și defectele ei, să îi fii alături la rău și la bine.

Gordana Prole din Panciova: Dragostea este foarte importantă. Omul care iubește se simte mai bine, este mai mulțumit și mai fericit.

Mariana Vulcu din Sălciţa: Dragostea este un sentiment care radiază din inimă. Dragostea nu se poate exprima prin cuvinte. Dragostea, pentru mine, e un sentiment puternic. Dragostea înseamnă pentru mine să te bucuri pentru celălalt. Dragostea este izvorul puterii.

Irinel Cocora din Vârşeţ: Se spune că dragostea este oarbă. Dar pentru mine, dragostea până la urmă e dragoste. Orice dragoste care nu are la bază prietenia, este ca un castel construit pe nisip. Dragostea adevărată nu are un sfârşit fericit, pentru că dragostea nu are sfârşit.

Marina Bulic, Zrenianin: Dragostea este ca un zâmbet, niciodată nu are valoare dacă n-o dăruiești. Iar nebunia dragostei este singurul punct slab al unui om înțelept.

Margareta Voin, Zrenianin: Dragostea face ca omul să se comporte adesea irațional, iar lucrul acesta a fost testat de toți aceia care au experimentat ce înseamnă dragostea. Dragostea este doar un cuvânt, până când nu are alt sens. Din iubire se fac lucruri nebune, omul își pierde realitatea. Ea îi dă putere de a crede că orice e posibil. Iar aceasta chiar s-a demonstrat științific. Dragostea, ca o nebunie, are limite, doar dacă ni le impunem. În lipsa ei, omul este lipsit de speranță, de frumusețe, precum este și nebunia unui om înțelept. Un om înțelept devine nebun pentru că iubește, iar nebunul devine înțelept pentru a nu își pierde dragostea. Este singura formă de nebunie fără de care o viață nu poate fi completă, este lucrul care dă farmec unei existențe.

***

,,Dragostea este înţelepciunea nebunului şi nebunia înţeleptului”

(Samuel Johnson)