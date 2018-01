În ziua de sâmbătă, 27 ianuarie curent, cu cer senin şi fără zăpadă, la Alibunar a fost organizată ediţia jubiliară, cea de-a XV-a la rând, a manifestării turistice „Goana la vulpea de stepă”. Peste 300 de vânători, înarmaţi „până-n dinţi” cu tot felul de puşti sofisticate, şi-au dat întâlnire dis-de-dimineaţă, la ora 7,00, în speranţa că le va cădea pradă vulpea cea isteaţă. După luarea micului dejun, vânătorii au urcat în remorci şi s-au deplasat pe terenul de vânat al Alibunarului, unde au fost întâmpinaţi de gonaci. După poziţionare, vânătorii au plecat pentru a o scoate din vizuină pe vulpea cea vicleană. După câteva ore petrecute în mijlocul naturii, vânătorii obosiţi s-au întors la locul de plecare cu 7 vulpi împuşcate. Vulpile împuşcate au fost expuse pe platoul din faţa Restaurantului „Kovačević”, unde au fost controlate de un medic veterinar, fiind apoi expediate pentru a li se efectua expertiză din partea experţilor de la Institutul „Pasteur” din Novi Sad, pentru a se constata dacă sunt sau nu sunt infestate cu baccilul rabiei.

La masa de prânz, la care a fost servit o specialitate vânătorească, organizatorii au decernat premii şi plachete persoanelor merituoase, precum şi vânătorilor norocoşi care au împuşcat cele 7 vulpi: Novica Popara din Jaša Tomić, Danilo Martinović din Karađorđevo, Stevan Paser din Dobrica, Vojkan Šnajderbek din Stanišičevo, Mirko Jović din Zemun, Zoran Martinov din Jarkovac şi Gabriel Şorgean din Alibunar.

Această manifestare de amploare a vânătorilor a fost onorată de prezenţa oaspeţilor dragi din ţara vecină şi prientenă, România: o echipă din Denta şi alta din Oraviţa. Printre prietenii fideli ai acestei manifestări se numără şi Marius Roşian Mitrovici din Oraviţa, care a fost prezent de 4 ori consecutiv la goana de vulpe: „Cu mare drag am venit şi în acest an să iau parte la această manifestare a vânătorilor. Mă bucur foarte mult că mi-am revăzut prietenii dragi, şi pentru aceasta îi mulţumesc prietenelui meu Ionel Turcoane, care m-a invitat şi să petrec momente agreabile în compania colegilor mei. Sunt bucuros şi pentru faptul că vânătorii din Alibunar reuşesc să organizeze în mod foarte reuşit astfel de evenimente benefice care contribuie, pe de-o parte la combaterea răpitoarelor, iar pe de altă parte la promovarea acestui gen de turism în mediul rural”, a menţionat, printre altele, oaspetele din România.

La întâlnirea vânătorilor de la Alibunar a fost prezent şi Petru Scumpia din Sân-Mihai, care a spus: „Particip de 4 ani la această manifestare turistică şi mă bucură faptul că din an în an numărul participanţilor este în creştere. Pentru mine, vânatul este o plăcere aparte, deşi este destul de costisitoare, însă eu consider că o pasiune, dacă îţi prezintă satisfacţie sufletească, merită orice sacrificiu. Una din pasiunile mele preferate este vânatul, de care voi fi mereu preocupat. Sper ca şi la anul să îmi fac apariţia la manifestarea noastră a vânătorilor”, a mărturisit Petru Scumpia.

Ion MĂRGAN

Articolul îl puteţi citi integrl în nr. 5 al săptămânalului „Libertatea” din 3 februarie 2018